El PRI solicitará a los Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista

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    El PRI solicitará a los Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista
    Alejandro Moreno solicita a Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista. Cuarto oscuro

Tras las acusaciones de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa, la oposición ha denunciado la vinculación de Morena con el cártel

El 6 de mayo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado, donde solicita a los Estados Unidos clasificar al partido de Morena como organización terrorista.

La solicitud ocurre en un contexto de tensión política, después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la embajada estadounidense en México, diera a conocer una compilación de denuncias en contra de 10 funcionarios de Sinaloa, vinculados al cártel de Los Chapitos. Entre los acusados, se destacó al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Sin embargo, se categorizó, por parte de la FGR, que las acusaciones de Estados Unidos carecían de pruebas para proceder con el arresto de los funcionarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reclama-grecia-quiroz-proteccion-a-rocha-moya-y-no-a-manzo-ojala-te-hubieran-protegido-de-la-misma-manera-AG20513267

Desde el inicio de las acusaciones, miembros políticos de diferentes partidos han utilizado sus plataformas para arremeter en contra de la administración de Morena, tanto a nivel estatal como en su gestión presidencial, Claudia Sheinbaum.

Uno de los principales partidos de oposición, el PRI, ha tomado la oportunidad para solicitar a los Estados Unidos intervenir. Alejandro Moreno, presidente del CEN tricolor, informó que ha mandado un documento para que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, consideraran a Morena como un grupo terrorista, o narcoterrorista, por sus supuestas colaboraciones con el crimen organizado.

Para los Estados Unidos, especialmente en la administración de Donald Trump, el identificar a una agrupación como organización terrorista les permite intervenir, de manera militar, para erradicarla, sin importar las fronteras.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, reveló que ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que Morena sea declarado organización terrorista, por sus claros vínculos con los cárteles del crimen organizado.’ informa el comunicado en la página oficial del PRI.

En el comunicado, el PRI afirma que la imputación de los funcionarios acusados, de Morena, demuestra el pacto que existe entre el partido político y el cártel. El texto asegura que el PRI fue el primero en remarcar esta vinculación.

El Presidente Alejandro Moreno señaló que desde las elecciones de 2018, 2021 y 2024, Morena y el crimen organizado eran uno mismo, y lo siguen siendo. Mencionó que en esos comicios secuestraron candidatos y operadores políticos, asesinaron candidatos, coaccionaron el voto y ejercieron violencia.’ redacta el comunicado.

En el comunicado, no solo se limita a utilizar a los funcionarios acusados como ejemplos, sino que también menciona al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plantea-pri-inhabilitacion-permanente-a-funcionarios-por-narconexos-OG20514596

En la solicitud, el PRI argumenta y compara a Morena y al cártel con el partido político español Batasuna y la agrupación terrorista ETA, asegurando que el caso se asemeja a una organización política con un brazo armado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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