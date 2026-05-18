Sigue opacidad: 15 entes de Coahuila no cumplieron ni 30% de obligaciones de transparencia

A inicios de 2026, el Organismo de Transparencia e Información de Coahuila, que absorbió la vigilancia que realizaba el extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) hacia algunos sujetos obligados, publicó los resultados de la evaluación del cumplimiento con las leyes de transparencia del último trimestre del 2025.

Al menos 15 entidades públicas de Coahuila no cumplen con al menos el 30 por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia, revela la última evaluación disponible.

Estas evaluaciones se realizan con el objetivo de verificar que las instituciones cumplan con poner a disposición de la ciudadanía información pública de oficio, es decir, información que no tiene que ser necesariamente solicitada a través de mecanismos de acceso a la información.

Entre ésta se incluyen organigramas, informes específicos, plantilla trabajadora y salarios, pero también otros aspectos como viáticos y ejercicios financieros trimestrales.

De acuerdo con los datos publicados por el INTRAC, en Coahuila al menos 15 instituciones no cumplieron siquiera con el 30 por ciento de la información requerida.

Tras la desaparición del ICAI, INTRAC se dedica solo a evaluar a 150 instituciones gubernamentales, tales como secretarías estatales, municipios, organismos descentralizados, universidades, sistemas de agua, organizaciones civiles y paramunicipales, pero no evalúa a otros poderes como el Ejecutivo ni el Judicial, que además se encargan de evaluar a organismos autónomos como la Fiscalía y el IEC.

A detalle, la evaluación de los órganos vigilados por el INTRAC arroja con calificación cero en transparencia al Periódico Oficial de Coahuila, Simas Acuña, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, el Instituto Municipal del Deporte en Torreón y el Teatro Nazas, que no publicaron ninguna información requerida.

Después, les siguió el Simas de Sabinas, con una calificación de 8.1 por ciento de cumplimiento; Simas Candela, con 8.2; los municipios de Guerrero, Ocampo e Hidalgo, con calificaciones de 13.9, 18.3 y 20.3 por ciento respectivamente.

Luego le siguen la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, con 20.6; el municipio de Candela, con 24.3; la Pronnif, con 24.6; el municipio de Frontera, con 27.4; y Simas General Cepeda, con 28.

Además de estos sujetos obligados que no cumplieron ni con el 30 por ciento de la información a publicar en requerimiento de la ley de transparencia en el cierre del 2025, aún tras requerimientos del INTRAC, otras 16 instituciones se encuentran todavía por debajo de los 80 puntos de cumplimiento que el ICAI posicionaba como “reprobados”.

Entre ellos están los municipios de Juárez, Abasolo, Francisco I. Madero, Morelos, Nava, General Cepeda, Simas Francisco I Madero, Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente, la Universidad Tecnológica de Saltillo, Simas Cuatrociénegas y Simas San Pedro.

Además, están el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón, la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, la Dirección del Registro Civil del Estado de Coahuila, y la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) Ramos Arizpe.

Esta sería la primera evaluación bajo la responsabilidad de publicación del INTRAC que es un órgano ejecutor de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, quien recientemente informó que próximamente estarán publicando la primera evaluación del 2026.