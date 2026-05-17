$!Impulsa guerra ganancias de petroleras... menos de Pemex

En el primer trimestre del año, los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz impulsaron las ganancias de petroleras como Saudi Aramco, Shell, Petrobras, Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron. pero no las de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aramco fue la que registró mayores utilidades netas, con 32 mil 231 millones de dólares durante enero-marzo.

Le siguieron Shell y la brasileña Petrobras, con más de 8 mil millones y 6 mil millones de dólares, respectivamente. Pero Pemex no sólo no ganó, sino que reportó pérdidas por 45 mil 993 millones de pesos, unos 2 mil 546 millones de dólares, según su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expresó que esta situación se debe a que Pemex apuesta a la refinación y ha reducido sus exportaciones. “Una empresa petrolera no tiene justificación para tener las pérdidas que registró Pemex en el primer trimestre, cuando los precios del crudo se dispararon a nivel internacional (por el conflicto en Medio Oriente).

”La explicación de las pérdidas de Pemex es muy simple: las exportaciones cayeron 25 por ciento, a un nivel de 500 mil barriles diarios, y los (casi un millón de barriles) que no se exportaron se mandaron a refinación, negocio que genera pérdidas”, expresó en entrevista. Un análisis realizado por Luis Miguel Labardini, director de Marcos y Asociados, señala que Pemex tiene un margen negativo de 15.23 por ciento en refinación, mientras que en Petrobras, por ejemplo, es de 3.2 por ciento. El negocio de refinación es muy complicado, con bajos rendimientos y alta volatilidad, pero a pesar de esto Petrobras tiene números positivos, mientras que los de Pemex son pésimos, señala el análisis. De hecho, precisa que las inyecciones de capital que el Gobierno ha destinado a Pemex son casi iguales a las pérdidas que reporta en refinación. Ocampo expuso que la estrategia de Pemex está mal enfocada, pues la renta estaba en las exportaciones y la llegada del nuevo director no modificará su estrategia operativa y financiera. ”Mientras se enfoque en refinar, Pemex estará en un problema porque destinará todas sus fuentes de utilidades a un segmento que tiene pérdidas”, afirmó. La refinación sigue siendo un segmento que no es rentable, a pesar de las inversiones que se han destinado desde la anterior Administración, dijo. Explicó que si bien las demás petroleras tienen negocios de refinación, sus utilidades fuertes están en el negocio de extracción y en el crudo que vende.

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