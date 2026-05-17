Impulsa guerra ganancias de petroleras... menos de Pemex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Impulsa guerra ganancias de petroleras... menos de Pemex
    Especialistas consideran que la llegada de un nuevo director no modificará la estrategia operativa y financiera de Pemex. UNSPLASH

La empresa mexicana no solo no obtuvo ganancias durante el primer trimestre de 2026, sino que además perdió casi 46 mil millones de pesos

En el primer trimestre del año, los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz impulsaron las ganancias de petroleras como Saudi Aramco, Shell, Petrobras, Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron. pero no las de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aramco fue la que registró mayores utilidades netas, con 32 mil 231 millones de dólares durante enero-marzo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-victor-rodriguez-padilla-pemex-perdio-478-mil-mdp-JA20752487

Le siguieron Shell y la brasileña Petrobras, con más de 8 mil millones y 6 mil millones de dólares, respectivamente.

Pero Pemex no sólo no ganó, sino que reportó pérdidas por 45 mil 993 millones de pesos, unos 2 mil 546 millones de dólares, según su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expresó que esta situación se debe a que Pemex apuesta a la refinación y ha reducido sus exportaciones.

“Una empresa petrolera no tiene justificación para tener las pérdidas que registró Pemex en el primer trimestre, cuando los precios del crudo se dispararon a nivel internacional (por el conflicto en Medio Oriente).

$!Impulsa guerra ganancias de petroleras... menos de Pemex

”La explicación de las pérdidas de Pemex es muy simple: las exportaciones cayeron 25 por ciento, a un nivel de 500 mil barriles diarios, y los (casi un millón de barriles) que no se exportaron se mandaron a refinación, negocio que genera pérdidas”, expresó en entrevista.

Un análisis realizado por Luis Miguel Labardini, director de Marcos y Asociados, señala que Pemex tiene un margen negativo de 15.23 por ciento en refinación, mientras que en Petrobras, por ejemplo, es de 3.2 por ciento.

El negocio de refinación es muy complicado, con bajos rendimientos y alta volatilidad, pero a pesar de esto Petrobras tiene números positivos, mientras que los de Pemex son pésimos, señala el análisis.

De hecho, precisa que las inyecciones de capital que el Gobierno ha destinado a Pemex son casi iguales a las pérdidas que reporta en refinación.

Ocampo expuso que la estrategia de Pemex está mal enfocada, pues la renta estaba en las exportaciones y la llegada del nuevo director no modificará su estrategia operativa y financiera.

”Mientras se enfoque en refinar, Pemex estará en un problema porque destinará todas sus fuentes de utilidades a un segmento que tiene pérdidas”, afirmó.

La refinación sigue siendo un segmento que no es rentable, a pesar de las inversiones que se han destinado desde la anterior Administración, dijo.

Explicó que si bien las demás petroleras tienen negocios de refinación, sus utilidades fuertes están en el negocio de extracción y en el crudo que vende.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
finanzas

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los aspirantes que no publicaron la información son de los partidos Morena, PT, PAN, Verde, MC, Nuevas Ideas y México Avante.

Coahuila: Casi la mitad de candidatos a diputados en Saltillo y Ramos no quisieron transparentar sus declaraciones
Entes están obligados a transparentar salarios, viáticos, organigramas, entre otro tipo de información.

Sigue opacidad: 15 entes de Coahuila no cumplieron ni 30% de obligaciones de transparencia
Apuesta. La colección ‘Benito Antonio’ incluye prendas inspiradas en el estilo relajado y urbano del cantante puertorriqueño.

¿Cuándo llegará a México? Bad Bunny y Zara arrasan con el lanzamiento de ‘Benito Antonio’
Ciudad Universitaria celebró el pase de los auriazules tras superar al Pachuca en semifinales.

Pumas vs Cruz Azul: así quedó la Final del Clausura 2026 de la Liga MX
Historia. Eiza González interpreta a ‘Rachel Wild’, una negociadora que lidera una peligrosa misión en In the Grey.

Eiza González afianza su lugar en Hollywood de la mano de Guy Ritchie
Conagua informó que desde el 17 de mayo incrementarán las lluvias en las regiones noreste, oriente, centro sur, y sureste de México con precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes.

Del domingo al martes, SMN prevé incremento de lluvias en estas regiones; onda de calor sobre 24 estados de México
Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, mayo del 2026.

Precios del Petróleo siguen elevados ante estancamiento de negociaciones en Oriente Medio
Foto sacada del canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, que muestra una casa incendiada tras un ataque ucraniano en Khimki, en las afueras de Moscú.

Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia