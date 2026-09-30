El PVEM se consolida como el aliado indispensable de la 4T y perfila 4 gubernaturas rumbo a 2027

En 2018, el porcentaje electoral del Verde fue de 4.78 por ciento, uno de los más bajos desde el 2000.

De ser el partido más criticado y denunciado por Morena antes de 2018, el PVEM, propiedad de Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, ahora es un aliado imprescindible, consentido y necesario, pues cualquier reforma constitucional promovida por la 4T requiere de sus votos.

El PVEM , propiedad de Jorge Emilio González, ha hecho con 4T el mejor negocio en 33 años; para 2027 tendrá oportunidad de ganar 4 gubernaturas.

Pero en 2024, en alianza con Morena pasó a 8.39 por ciento de porcentaje electoral al conseguir una bancada de 62 legisladores en San Lázaro y 14 senadores.

Además, a nivel ayuntamientos pasó de 75 a 217 municipios gobernados en todo el País.

Para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, logró la nominación de la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit. Para Quintana Roo, desde el inicio del proceso se supo que respaldaría al senador Eugenio Segura, ahijado político de María Lezama, del grupo de Jorge Emilio González.

En Baja California Sur, postularán a Manuel Cota, diputado federal que aparece como cuota del PVEM en San Lázaro, y aunque ha dicho que es de Morena, se le asume como pevemista.

Para San Luis Potosí irá con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

La dirigente del PVEM, Karen Castrejón, celebró la noche del lunes la presentación de los aspirantes a las gubernaturas.

“Desde el Partido Verde seguimos avanzando con compromiso y cercanía, fortaleciendo nuestro trabajo a favor de México”, destacó Castrejón, al tiempo que difundió una imagen con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Y EL PT QUEDA FUERA

El PT confiaba correr la misma suerte del PVEM, pero lo logró a los medios.

Si bien condicionó que la candidatura para Nuevo León recayera en Clara Luz Flores, no corrió la misma suerte con su abandonado para Baja California Sur.