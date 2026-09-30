El PVEM se consolida como el aliado indispensable de la 4T y perfila 4 gubernaturas rumbo a 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    El PVEM se consolida como el aliado indispensable de la 4T y perfila 4 gubernaturas rumbo a 2027
    A diferencia del avance pevemista, el PT no logró imponer a sus perfiles en plazas estratégicas como Baja California Sur, Michoacán, Quintana Roo o Chihuahua, evaluando competir en solitario en Zacatecas. CUARTOOSCURO

Tras alcanzar su mayor presencia legislativa, el PVEM de Jorge Emilio asegura candidaturas clave para 2027 en alianza con Morena, mientras el PT pierde espacios

El PVEM, propiedad de Jorge Emilio González, ha hecho con 4T el mejor negocio en 33 años; para 2027 tendrá oportunidad de ganar 4 gubernaturas.

De ser el partido más criticado y denunciado por Morena antes de 2018, el PVEM, propiedad de Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, ahora es un aliado imprescindible, consentido y necesario, pues cualquier reforma constitucional promovida por la 4T requiere de sus votos.

En 2018, el porcentaje electoral del Verde fue de 4.78 por ciento, uno de los más bajos desde el 2000.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-va-por-tu-aguinaldo-aplicara-el-cobro-de-isr-unicamente-a-los-trabajadores-que-reciban-esta-cantidad-MI23811739

Pero en 2024, en alianza con Morena pasó a 8.39 por ciento de porcentaje electoral al conseguir una bancada de 62 legisladores en San Lázaro y 14 senadores.

Además, a nivel ayuntamientos pasó de 75 a 217 municipios gobernados en todo el País.

Para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, logró la nominación de la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit. Para Quintana Roo, desde el inicio del proceso se supo que respaldaría al senador Eugenio Segura, ahijado político de María Lezama, del grupo de Jorge Emilio González.

En Baja California Sur, postularán a Manuel Cota, diputado federal que aparece como cuota del PVEM en San Lázaro, y aunque ha dicho que es de Morena, se le asume como pevemista.

Para San Luis Potosí irá con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

La dirigente del PVEM, Karen Castrejón, celebró la noche del lunes la presentación de los aspirantes a las gubernaturas.

“Desde el Partido Verde seguimos avanzando con compromiso y cercanía, fortaleciendo nuestro trabajo a favor de México”, destacó Castrejón, al tiempo que difundió una imagen con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Y EL PT QUEDA FUERA

El PT confiaba correr la misma suerte del PVEM, pero lo logró a los medios.

Si bien condicionó que la candidatura para Nuevo León recayera en Clara Luz Flores, no corrió la misma suerte con su abandonado para Baja California Sur.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-y-aliados-aprueban-reforma-contra-doble-nacionalidad-KJ23802080

El PT apoyaba al Alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, y aunque presionó para que le entregarán la nominación, Morena se negó y entregó la candidatura al PVEM, con Manuel Cota.

Ninguno de los aspirantes morenistas que respaldaron al PT obtuvieron el nombramiento, como eran Raúl Morón, en Michoacán; Rafael Marín, en Quintana Roo; y Andrea Chávez, en el estado de Chihuahua.

Incluso, el PT valora competir solo en Zacatecas, con la senadora Geovanna Bañuelos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Partidos políticos

Localizaciones


México

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
NosotrAs: La aorta de un proyecto con alma

NosotrAs: La aorta de un proyecto con alma
Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones y buscará su reactivación.

Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
Quienes cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen un beneficio que pueden aprovechar.

Suburbia prepara sus Noches Moradas, pero el descuento INAPAM ya comenzó
Conoce cuánto aguinaldo está exento de ISR en 2026, cómo se calcula el impuesto y qué ocurre si no trabajaste todo el año.

SAT va por tu Aguinaldo... aplicará el cobro de ISR únicamente a los trabajadores que reciban esta cantidad
Con oferta artística y cultura que contempla, la participación de la banda Ilé Aiyé y un homenaje a Juan Gabriel con Aída Cuevas y Majo Aguilar se realizará el Festival Internacional Santa Lucía en Monterrey.

Festival Santa Lucía de Monterrey rendirá homenaje al ‘Divo de Juárez’
El mexicano de origen cubano fue despedido entre aplausos en el último juego de los Mariners en 2026.

Tras la emotiva ovación, ¿cuál será el destino de Randy Arozarena?