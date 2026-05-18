$!Sheinbaum y Trump: el espejismo de la cordialidad

La “excelente conversación” telefónica sostenida el pasado viernes entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump representa en realidad el refinamiento de una estrategia de asfixia. En la gramática del poder estadounidense, la cortesía presidencial funciona como el lubricante diplomático para hacer transitable una agenda de exigencias punitivas. Mientras el mandatario sostiene el teléfono con tersura desde Washington, los ejecutores de su gabinete de seguridad blindan los expedientes judiciales dirigidos a desmantelar la estructura política del oficialismo en el Pacífico mexicano. El contexto de las semanas recientes despoja a la llamada de cualquier pátina de inocencia. El enlace ocurre apenas quince días después de que el Departamento de Justicia en Nueva York emitiera una acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano. El telefonazo sucede también tras las comparecencias ante el Congreso de figuras como Terrance Cole, director de la DEA, y Pete Hegseth, Secretario de Guerra, quienes advirtieron que el encausamiento de Sinaloa es el prólogo de una ofensiva mayor contra la protección institucional al crimen organizado, bajo la premisa de que Washington actuará con o sin el consentimiento de México.

La aparente cordialidad responde entonces a un desdoblamiento de funciones calculado. Trump se reserva el rol del interlocutor pragmático, el estadista que elogia y mantiene el canal abierto al más alto nivel, mientras permite que las agencias de inteligencia, fiscales e incluso las fuerzas armadas operen como la fuerza de choque encargada de fijar los plazos, formular las amenazas arancelarias y sembrar el pánico en los pasillos de Palacio Nacional. Para el gobierno mexicano, por el contrario, la narrativa de una “excelente conversación” es un control de daños indispensable para apaciguar a los mercados y proyectar una fortaleza interna frente a la presión exterior. Sin embargo, el fondo de la llamada anuncia la antesala de una negociación dura en territorio nacional. La delegación de funcionarios de la Casa Blanca —que tentativamente aterrizará en México a fines de mayo— trae las órdenes de aprehensión de la corte de Nueva York sobre la mesa, con el objetivo de cambiar estabilidad comercial por concesiones estructurales, cuotas de extradición aceleradas y la restitución de la libertad operativa de sus agentes en suelo soberano. La diplomacia de Trump opera bajo condiciones. LOS HALCONES DE LA CASA BLANCA La conformación de la delegación estadounidense que prepara sus maletas para aterrizar en la Ciudad de México confirma el carácter punitivo de la estrategia. La comitiva prescinde de diplomáticos de carrera habituados a los márgenes de la negociación tersa. Está integrada por los operadores más duros del aparato de seguridad e inteligencia de la Casa Blanca. Al frente viaja Terrance Cole, el director de la DEA que defendió ante el Senado la necesidad de cercar a la clase política mexicana y quien busca recuperar la inmunidad y la libertad operativa para sus agentes en territorio nacional.

Junto a él viaja Kash Patel, director del FBI, encargado de la vertiente de asfixia financiera y de la auditoría de los flujos de capital ilícito en los puertos del Pacífico. Pero el ala más agresiva de la comitiva la encarna Sebastian Gorka, el zar antiterrorista de la Casa Blanca, cuya misión es supervisar la aplicación de las reglas de compromiso derivadas de la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas. A este bloque se suman también los técnicos del Departamento de Justicia bajo la directriz de Todd Blanche, trayendo consigo las copias certificadas de las órdenes de aprehensión del caso Sinaloa. Este despliegue de perfiles operativos expone la verdadera naturaleza del telefonazo presidencial. La llamada de Donald Trump operó como el anuncio formal de un desembarco. Las palabras amables del mandatario en todo caso abrieron la aduana para que sus piezas más agresivas cobren las facturas de la crisis de Sinaloa directamente en los escritorios de Palacio Nacional. La política antinarcóticos para este año se materializa a través de un esquema de coerción institucional que subordina la agenda bilateral a las métricas de Washington. No hay que olvidar que en el papel, la Estrategia Nacional de Control de Drogas y la Estrategia Antiterrorista formalizan la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas, un marco jurídico que legitima la planeación de operaciones militares unilaterales en territorio extranjero. En la práctica, este diseño se traduce en el uso del aparato comercial y judicial como herramientas de extorsión directa. El acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el T-MEC queda condicionado a la entrega periódica de cuotas de extradición y al desmantelamiento de las redes de protección estatal, transformando el combate al fentanilo en una ventanilla de rendición de cuentas obligatoria para el Estado mexicano.

LA TRINCHERA DEL NACIONALISMO Frente a esta ofensiva, la respuesta del gobierno mexicano se articula mediante una narrativa de repliegue soberanista y contención jurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la postura oficial desestimando la validez inmediata de los expedientes de Nueva York, bajo el argumento de que las imputaciones carecen de sustento probatorio fehaciente en el marco legal del país. Su administración condiciona cualquier procedimiento al veredicto de la Fiscalía General de la República, elevando la presunción de inocencia a rango de trinchera diplomática frente a las presiones de extradición. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, opera en la vertiente estrictamente técnica y policial para aislar a la Federación del escándalo sinaloense. Su discurso defiende la limpieza de los operativos federales en Culiacán y rechaza de forma tajante que la administración estatal de Rubén Rocha Moya haya representado un obstáculo para las capturas de alto impacto. Esta línea discursiva busca demostrar eficacia operativa en los hechos, desmarcando al gabinete de seguridad de las complicidades políticas imputadas por los fiscales estadounidenses. El flanco político e ideológico del gabinete lo asume la actual dirigente de Morena, Ariadna Montiel, encargada de activar la retórica nacionalista en los actos públicos del oficialismo. Su intervención apela de manera directa al rechazo a la injerencia extranjera, construyendo un discurso que asimila las exigencias de Washington con un intento de vulneración a la soberanía del país. El Gobierno de México responde con un doble juego: mientras García Harfuch ofrece datos de cooperación técnica, Sheinbaum y Montiel blindan políticamente al movimiento frente a lo que califican como una embestida con intenciones electorales y geopolíticas. Pero la efectividad de esta narrativa soberanista se diluye ante el pragmatismo transaccional que define a la actual Casa Blanca. Las trincheras del debido proceso mexicano pierden fuerza frente a un esquema de coerción dispuesto a activar castigos arancelarios y a suspender las ventajas del tratado comercial. Con la economía mexicana sujeta a estas cláusulas de condicionalidad, los reclamos de suficiencia probatoria quedan relegados por una agenda de fuerza que subordina los formalismos legales a los resultados políticos inmediatos. Al unificar la agenda comercial con la seguridad fronteriza, la administración de Trump anula la capacidad de resistencia discursiva de Palacio Nacional. Así, la soberanía, en este contexto, se enfrenta a una asimetría de poder donde las respuestas ideológicas no bastan para detener el avance de los expedientes judiciales ni las amenazas de asfixia financiera. EL PACTO DE LOS UNIFORMES Durante sus comparecencias en el Congreso, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, trazó una línea divisoria dentro del Estado mexicano al referirse al aparato de seguridad de la actual administración. El funcionario calificó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina como “socios” funcionales y confiables en las tareas de contención fronteriza. Sin embargo, descargó la presión contra el gabinete civil al condicionar la paciencia de Washington: “El gobierno de Estados Unidos espera del de México que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”. En contraparte, los mandos militares en México han guardado un silencio absoluto frente a las turbulencias recientes, evitando fijar postura tanto por el escándalo de Sinaloa como por las operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en Chihuahua. Esta parálisis pública expone la vigencia de los pactos históricos entre las fuerzas armadas de ambos países, canales de comunicación técnica que operan al margen de las directrices de los gobiernos civiles y que priorizan la estabilidad institucional mutua. Bajo este entendimiento, la ejecución de una ofensiva militar unilateral por parte de Estados Unidos en territorio mexicano resulta inviable en la práctica. Una incursión armada de esa naturaleza fragmentaría la cooperación de inteligencia, unificaría a las facciones criminales en una lógica de resistencia de guerrillas y desataría un éxodo migratorio sin precedentes que colapsaría la propia frontera estadounidense.