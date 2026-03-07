El senador Waldo Fernández afirma que fue acusado injustamente y confía que no habrá no habrá impunidad

El senador Waldo Fernández aseguró que no cederá ante presiones ni aceptará una salida política, luego de que fue denunciado por violación, en un caso que dio un giro y derivó en la detención de la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón Perales, presunta autora intelectual; de su acusadora Débora Berenice y del abogado Gustavo García Rojo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador sostiene que fue acusado injustamente, pero confía en que la justicia federal fallará conforme a Derecho y no habrá impunidad, aunque reconoce que este asunto le puede afectar en sus aspiraciones políticas; sin embargo, asegura que fue víctima de un montaje para tratar de impedir que llegara al Senado en 2024, y que así está demostrado.

Waldo Fernández lamenta que algunos medios quieran golpearlo porque una mujer funcionaria pública está en prisión, pero aclara que esto no tiene nada que ver con el género, sino con la justicia. Además, sostiene que las acusaciones en su contra no sólo lo afectaron a él, sino a su familia.

“No es un tema de género. ¿Y las mujeres en mi entorno? Aquí todo mundo perdió, perdió su familia, perdió la mía, y es una pena porque lo peor es que yo pensé que era mi amiga. Aquí hay mujeres afectadas, mis hijas. Durante un año ocho meses a su papá le pusieron una etiqueta de violador”.

Reconoce que este proceso judicial puede frenar sus aspiraciones a ser gobernador de Nuevo León, pero sostiene que lo más importante no son los cargos políticos, sino su honorabilidad y su familia, por lo que evaluará en su momento si continúa en búsqueda de la candidatura en 2027.

Lo importante ahora —menciona— es que no haya impunidad en un caso “que no podía dejar pasar” porque se daña la reputación.

“Mis asesores me decían que lo dejara pasar, que era un tema muy complejo abordar este asunto; me decían que no hiciera nada, que mis posibilidades para el proyecto de la gubernatura se podían truncar. Y tomé una decisión: como padre de familia, yo creo que no puede ser alguien en la vida pública, gobernador, alcalde, diputado, senador, si no es un buen padre de familia”.

El senador, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señala que además de las personas que han sido imputadas, también estuvo involucrado en esta trama el entonces encargado de despacho de la fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce.

En la charla con El Gran Diario de México, Waldo Fernández aclara que él no denunció a la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, pero fue imputada porque se descubrió en las investigaciones que estuvo directamente involucrada en los hechos.

“La persona [denunciante] falsea datos en su declaración, lo cual nos pone en una situación muy complicada para poder dar con ella. Finalmente, después del proceso de investigación que hacen las autoridades, ocho, nueve meses después, la ubican porque ella dijo una edad diferente, una fecha de nacimiento diferente y cambió hasta su nombre. Ya que la ubican, empieza el proceso de investigación y nos topamos con que ella viajó a la ciudad de Monterrey y a diversos lugares con boletos de avión”, indica.

Agrega: “Tenemos la constancia de la línea aérea dando el reporte de quién viajó, tenemos las reservaciones de los hoteles donde se quedó, y tenemos la reservación de Airbnb donde se quedó durante ese proceso, donde estuvieron presentándome esta denuncia, y se pagaron con una tarjeta de crédito del esposo de Karina (Barrón). Ahí es donde en la trama aparece Karina. Siguen las indagatorias, hay tres testigos que dicen que le pagaron a Débora un millón de pesos por presentar esta denuncia falsa”.

Este sábado será la audiencia de vinculación a proceso de las personas detenidas, y el senador espera que no haya sorpresas.

“Yo he respetado la vida institucional del país, yo estoy buscando justicia. Nos tardamos un año ocho meses las autoridades en llegar. Yo respeto a las instituciones, vamos a esperar el resultado. Sería un muy mal mensaje que lo político prevalezca sobre la justicia. Son tiempos de la justicia, no son tiempos de la política”, advierte.