El Vaticano desmiente visita del Papa León XIV a México: irá a Uruguay

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    El Vaticano desmiente visita del Papa León XIV a México: irá a Uruguay
    Papa León XIV. X

La aclaración responde a la confusión sobre la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Casavalle y la Basílica mexicana.

El Papa León XIV no viajará a México en su próxima gira pastoral. La Santa Sede desmintió las versiones sobre un recorrido por territorio mexicano y aclaró que la agenda del Pontífice está concentrada en su itinerario por América del Sur.

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La confusión surgió tras las declaraciones de Montse Alvarado, directora del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. La funcionaria mencionó una visita papal a “Nuestra Señora de Guadalupe”, lo que diversos medios interpretaron como una confirmación de su llegada a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

LA VISITA CORRESPONDE A UNA PARROQUIA EN URUGUAY

El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, precisó el alcance real de estas declaraciones. La visita correspondía a la Parroquia de la Santísima Virgen de Guadalupe, un templo ubicado en el barrio de Casavalle, en Montevideo, Uruguay.

El itinerario oficial del Pontífice para esta gira contempla paradas exclusivas en Uruguay, Argentina y Perú. Durante su estancia en Montevideo, el Papa acudirá a la comunidad de Casavalle como parte de sus actividades pastorales con sectores vulnerables.

NO EXISTE FECHA NI CONFIRMACIÓN PARA UNA VISITA A MÉXICO

Hasta el momento no existe fecha ni confirmación para una visita en México. A pesar de las invitaciones formales del episcopado mexicano y del gobierno federal, el Vaticano reiteró que no hay ningún viaje programado a la Basílica de Guadalupe en la agenda oficial inmediata.

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¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VISITA DE UN PAPA A MÉXICO?

La última vez que un Papa pisó el suelo mexicano fue en febrero de 2016, el Papa Francisco realizó un viaje apostólico de seis días del 12 al 17 de aquel mes.

Aquella ocasión celebró una misa ante miles de fieles en la Basílica de Guadalupe, sostuvo encuentros multitudinarios en el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Ciudad Juárez. También abordó temas clave como la migración, la violencia y las comunidades indígenas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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