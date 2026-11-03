UNAM alista megacentro de vacunación en CU; se aplicarán contra la influenza, Covid-19, neumococo y sarampión-rubéola

La campaña se desarrollará durante cinco días, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, con el propósito de facilitar el acceso a la inmunización.

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) instalará del 9 al 13 de noviembre un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicarán vacunas contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión-rubéola, como parte de una jornada organizada en coordinación con instituciones del sector salud.

De acuerdo con la convocatoria del Megacentro de Vacunación Sector Salud-UNAM 2026, la vacuna contra el neumococo estará dirigida a personas a partir de los 60 años que no la hayan recibido anteriormente.

También estarán disponibles vacunas contra la influenza, Covid y sarampión-rubéola. Las personas interesadas deberán llevar su Cartilla Nacional de Salud.

INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE VACUNACIÓN

En la jornada participan instituciones como la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.