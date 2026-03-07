Elegirá cúpula de 4T aspirantes para elecciones del 2027

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, definirá a los que participarán en las encuestas o sondeos para ser candidatos a 17 gubernaturas, diputaciones y Alcaldías en 2027.

“La CNE validará los registros y verificará el cumplimiento de los requisitos documentales y de elegibilidad aplicables a cada convocatoria”.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan opositores que reforma electoral ignora dinero proveniente del crimen organizado

”Valorará los antecedentes, trayectoria política, reconocimiento territorial e idoneidad de las personas aspirantes y coadyuvar· con la Comisión Nacional de Encuestas en el levantamiento de encuestas y sondeos de opinión”, establece el acuerdo que será aprobado hoy por el Consejo Nacional del partido.

Se esperaba que Morena emitiera reglas concretas para frenar los actos anticipados que realizan aspirantes a gubernaturas y Alcaldías, principalmente, y que excluyera a familiares de participar en la contienda, o estableciera filtros claros para detectar nexos con el crimen.

Sin embargo, el documento de seis páginas, del que Grupo REFORMA tiene copia, sólo llama a la unidad e imparcialidad, además de aceptar los resultados y dejar a un lado los “sectarismos”.

Como lo ha hecho desde 2021, para evadir la ley electoral por adelantarse a la definición de candidaturas, Morena llamará a sus candidatos “coordinadores de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación”.

Mientras se llegan los plazos legales, pero para posicionarse en territorio, estarán obligados a coordinar y organizar los 70 mil comités, promover la participación de la militancia, apoyar en la afiliación y credencialización, y distribuir el periódico Regeneración.

En el documento no se establecen fechas, sólo se delega al Comité Ejecutivo Nacional aprobar y expedir, a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, las convocatorias para cada ámbito territorial, en las que se definirán bases, plazos y demás requisitos.

Además de Alcalde y López Beltrán, en la CNE también participan la secretaria general del partido, Carolina Rangel; Álvaro Bracamontes, cercano al presidente del Consejo Nacional y al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y la secretaria de Mujeres del CEN, Adriana Grajales.

Exigen imparcialidad En medio de la divisiÓn en los estados por la definición de candidaturas, incluso de acusaciones contra Gobernadores, Alcaldes y funcionarios federales y locales por favorecer a sus “candidatos”, el acuerdo exige neutralidad y unidad.

”Las personas que ostenten un cargo partidista de conducción, dirección, ejecución, jurisdiccional o electivo a nivel nacional o estatal, asÌ como los servidores públicos emanadas del movimiento, deberán actuar con imparcialidad y neutralidad frente a los participantes.

”Por lo que se abstendrán de realizar o tolerar acciones o actividades que tengan por objeto favorecer o perjudicar a alguna de ellas”, indica el documento de seis puntos.

Se advierte que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá iniciar de oficio o a petición de parte procedimientos para investigar, suspender y, en su caso, sancionar cualquier acción u omisión que afecte el proceso de selección.

Una vez que estén nombrados los coordinadores se les pide “ejercer su encargo” con honestidad, compromiso y congruencia con los principios del partido.