Acusan opositores que reforma electoral ignora dinero proveniente del crimen organizado

México
/ 7 marzo 2026
    ”Los aspirantes morenistas podrán llegar hasta donde quieran porque no serán sujetos de investigación y podrá haber dinero de origen ilícito en esas antecampañas o preprecampañas”, advirtió Jorge Triana, vocero del PAN. REFORMA

La iniciativa prevé medidas de fiscalización en tiempo real únicamente para precandidatos y candidatos a puestos públicos

La propuesta de reforma electoral presentada a la Cámara de Diputados omite la prevención de dinero sucio o proveniente del crimen organizado en los procesos internos de los partidos políticos, acusan actores políticos de Oposición.

La iniciativa prevé medidas de fiscalización en tiempo real únicamente para precandidatos y candidatos a puestos públicos.

Actores políticos de Oposición, como los panistas Ricardo Anaya y Jorge Triana, así como el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reprocharon que la propuesta de reforma electoral no contemple medidas para evitar la infiltración del narco en elecciones, incluidos los procesos internos.

Triana indicó que, de acuerdo a la iniciativa presidencial, aunque hubiera irregularidades financieras en las campañas, incluso aportaciones del crimen organizado, las sanciones no podrán alcanzar a las candidaturas, como serÌa anular su registro o los resultados.

”La iniciativa está omitiendo una parte relevante y que es una dinámica de Morena, de elegir a sus candidatos en preprecampañas o antecampañas, que están fuera de la legalidad.

”Los aspirantes morenistas podrán llegar hasta donde quieran porque no serán sujetos de investigación y podrá haber dinero de origen ilícito en esas antecampañas o preprecampañas”, advirtió Jorge Triana, vocero del PAN.

En el proceso de las llamadas “corcholatas” de Morena en la presidencial de 2024, hubo denuncias de actos anticipados de campaña y uso de recursos ilícitos.

El senador Ricardo Anaya mencionó que con la iniciativa de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum renunció a combatir el financiamiento del crimen organizado en las elecciones.

”Morena se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes o del crimen organizado. La iniciativa ni siquiera dice las palabras ‘crimen organizado’.

”Esto nos confirma que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas”, acusó Anaya.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que la iniciativa presidencial no considera sanciones por la intervención del crimen organizado, como la cancelación de candidaturas.

Detalló que la propuesta de MC en la reforma electoral es la nulidad del proceso electoral cuando haya el asesinato de un candidato, asÌ como regular las aportaciones anónimas por medio de redes sociales o plataformas digitales, que suelen no ser rastreables.

”Anular una elección cuando asesinan a un candidato, eso me parece elemental. Es increíble que asesinen a un candidato, y como si nada sigue el proceso electoral y la toma de protesta, es la normalización de la violencia”, consideró.

Crimen Organizado
Oposición
Reforma Electoral

