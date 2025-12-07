Elemento de la Guardia Nacional asesina a dos compañeros en cuartel de Michoacán

Tras investigaciones preliminares, se informó que presuntamente el atacante estaba bajo la influencia de narcóticos

Un agente de la Guardia Nacional de México asesinó a dos compañeros en el cuartel, ubicado en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado que el incidente ocurrió el sábado, 6 de diciembre. Se detalló que el presunto culpable intento salir armado del perímetro del complejo militar, en el poblado de Tepalcuatitla.

Personal de la Guardia Nacional intentó detenerlo, pero el uniformado, presuntamente bajo la influencia de narcóticos, disparó contra 4 de sus compañeros, causando la muerte de dos personas y lesionando al otro par.

Posteriormente, el atacante fue sometido y arrestado; no se ha compartido para los medios de información la identidad del elemento de la Guardia Nacional, tampoco de las víctimas del incidente.

Investigadores del FGE permanecen en el cuartel para proceder con las indagatorias del incidente.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Militar de la 43 Zona Militar, en el municipio de Apatzingán.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

