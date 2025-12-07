Elemento de la Guardia Nacional asesina a dos compañeros en cuartel de Michoacán

Un agente de la Guardia Nacional de México asesinó a dos compañeros en el cuartel, ubicado en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado que el incidente ocurrió el sábado, 6 de diciembre. Se detalló que el presunto culpable intento salir armado del perímetro del complejo militar, en el poblado de Tepalcuatitla.

TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional amedrenta a reporteros tras volcadura en Vallarta, acusan

Personal de la Guardia Nacional intentó detenerlo, pero el uniformado, presuntamente bajo la influencia de narcóticos, disparó contra 4 de sus compañeros, causando la muerte de dos personas y lesionando al otro par.

Posteriormente, el atacante fue sometido y arrestado; no se ha compartido para los medios de información la identidad del elemento de la Guardia Nacional, tampoco de las víctimas del incidente.

Investigadores del FGE permanecen en el cuartel para proceder con las indagatorias del incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia

Los heridos fueron trasladados al Hospital Militar de la 43 Zona Militar, en el municipio de Apatzingán.