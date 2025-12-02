Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia
En la operación se detuvieron a otras diez personas, que también estarían vinculadas a una célula criminal que opera en la región para Los Cabrera Sarabia
La detención de Roberto ‘N’, alias ‘El 02’, y considerado uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, encabezó un operativo federal en el que también fueron capturadas otras diez personas, vinculadas a una célula criminal que supuestamente opera para Los Cabrera Sarabia.
En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
ASÍ FUE LA CAPTURA DE ‘EL 02’ EN CHIHUAHUA
La captura ocurrió después de que los efectivos realizaban patrullajes en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, donde fueron atacados con armas de fuego. Al responder para proteger su integridad, lograron repeler la agresión y controlar la situación.
Durante el operativo también fueron asegurados 11 rifles de asalto, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.
Tras su captura, los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con el arsenal y los vehículos asegurados, puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.
‘EL 02’ CUENTA CON ORDEN DE EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS
Roberto ‘N’ es señalado como integrante de una célula delictiva responsable de actos violentos en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, así como de enfrentamientos entre grupos antagónicos en Ojinaga.
Además, cuenta con un proceso de extradición en curso a solicitud de Estados Unidos y está catalogado como un objetivo prioritario para el Gobierno de México.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en el país mediante acciones coordinadas y con estricto respeto a los derechos humanos.