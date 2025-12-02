Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia

La detención de Roberto ‘N’, alias ‘El 02’, y considerado uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, encabezó un operativo federal en el que también fueron capturadas otras diez personas, vinculadas a una célula criminal que supuestamente opera para Los Cabrera Sarabia.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

ASÍ FUE LA CAPTURA DE ‘EL 02’ EN CHIHUAHUA

La captura ocurrió después de que los efectivos realizaban patrullajes en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, donde fueron atacados con armas de fuego. Al responder para proteger su integridad, lograron repeler la agresión y controlar la situación.

Durante el operativo también fueron asegurados 11 rifles de asalto, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.