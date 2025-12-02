Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia

México
/ 2 diciembre 2025
    Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia
    La detención de Roberto ‘N’, alias ‘El 02’, y considerado uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, encabezó un operativo federal. FOTO: SEDENA

En la operación se detuvieron a otras diez personas, que también estarían vinculadas a una célula criminal que opera en la región para Los Cabrera Sarabia

La detención de Roberto ‘N’, alias ‘El 02’, y considerado uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, encabezó un operativo federal en el que también fueron capturadas otras diez personas, vinculadas a una célula criminal que supuestamente opera para Los Cabrera Sarabia.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

TE PUEDE INTERESAR: Tras asesinato de alcalde, Sheinbaum dará informe del Plan Michoacán con resultados en seguridad

ASÍ FUE LA CAPTURA DE ‘EL 02’ EN CHIHUAHUA

La captura ocurrió después de que los efectivos realizaban patrullajes en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, donde fueron atacados con armas de fuego. Al responder para proteger su integridad, lograron repeler la agresión y controlar la situación.

Durante el operativo también fueron asegurados 11 rifles de asalto, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.

Tras su captura, los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con el arsenal y los vehículos asegurados, puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

‘EL 02’ CUENTA CON ORDEN DE EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS

Roberto ‘N’ es señalado como integrante de una célula delictiva responsable de actos violentos en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, así como de enfrentamientos entre grupos antagónicos en Ojinaga.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran más de 2 mil litros de precursores químicos ocultados bajo tierra en Ensenada

Además, cuenta con un proceso de extradición en curso a solicitud de Estados Unidos y está catalogado como un objetivo prioritario para el Gobierno de México.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en el país mediante acciones coordinadas y con estricto respeto a los derechos humanos.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR
Sedena
Guardia Nacional

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal.

Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya
Denuncian caso de pederastia, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.

Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
El crimen ocurrió el 30 de noviembre, pero la identidad de la víctima se difundió días después.

Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca
Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero.

Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal
Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, testifica ante una audiencia del comité del Senado en el Capitolio de Washington.

Rechaza OpenAI responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT
Kevin Hassett podría ser el favorito para ocupar la dirigencia de la Reserva Federal y de esta manera producir la política monetaria acorde a la actual administración.

Trump anunciará al próximo titular de la Fed a principios de 2026; Hassett se perfila para ser el favorito

Fue la semana pasada que el mandatario advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. FOTO:

Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”.

Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’