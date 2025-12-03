Guardia Nacional amedrenta a reporteros tras volcadura en Vallarta, acusan

CDMX.- Periodistas de Puerto Vallarta denunciaron actos de intimidación y hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional contra cuatro reporteros que la tarde del martes cubrían un accidente vial en el que se vio involucrada una unidad de dicha corporación federal.

De acuerdo con un comunicado de la Red Periodística Puerto Vallarta, los hechos ocurrieron en la zona de Fluvial Vallarta, al momento en que los comunicadores arribaron al sitio donde una patrulla de la Guardia Nacional se había volcado. Al intentar realizar su labor informativa, los elementos les exigieron acreditación como periodistas y pretendieron decomisar sus teléfonos celulares.

La organización detalló que, posteriormente, los reporteros fueron obligados a retirarse del lugar bajo la amenaza de que se iniciaría una carpeta de investigación en su contra, lo que consideraron un acto de presión directa para impedir la cobertura del incidente.

Los comunicadores afectados laboran en los medios N+, Reporte Diario, Noticias PV y CPS Noticias. Según la Red Periodística, el reportero de CPS Noticias estuvo incluso a punto de ser detenido por los elementos federales durante el intercambio.

En su posicionamiento, la agrupación calificó los hechos como una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información, derechos fundamentales en una sociedad democrática. Subrayó que las autoridades están obligadas a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

“Las autoridades deben proteger a quienes ejercen el periodismo, no obstaculizar su trabajo ni intimidarlos”, señala el documento difundido por la organización tras los hechos registrados el martes.

Ante esta situación, la Red Periodística Puerto Vallarta exigió al gobierno federal investigar lo ocurrido, sancionar a los responsables y garantizar que los comunicadores puedan desempeñar su labor sin temor a represalias ni hostigamientos.

Finalmente, la organización expresó su solidaridad con los cuatro periodistas que fueron objeto de estos actos de intimidación durante la cobertura del accidente. Con información de El Universal