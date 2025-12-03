Guardia Nacional amedrenta a reporteros tras volcadura en Vallarta, acusan

Noticias
/ 3 diciembre 2025
    Guardia Nacional amedrenta a reporteros tras volcadura en Vallarta, acusan
    La agrupación calificó los hechos como una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información, derechos fundamentales en una sociedad democrática. /FOTO: ESPECIAL

Una organización de comunicadores acusó actos de hostigamiento durante la cobertura de un percance vial en el que estuvo involucrada una unidad federal

CDMX.- Periodistas de Puerto Vallarta denunciaron actos de intimidación y hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional contra cuatro reporteros que la tarde del martes cubrían un accidente vial en el que se vio involucrada una unidad de dicha corporación federal.

De acuerdo con un comunicado de la Red Periodística Puerto Vallarta, los hechos ocurrieron en la zona de Fluvial Vallarta, al momento en que los comunicadores arribaron al sitio donde una patrulla de la Guardia Nacional se había volcado. Al intentar realizar su labor informativa, los elementos les exigieron acreditación como periodistas y pretendieron decomisar sus teléfonos celulares.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios alertan riesgo de quiebras tras aumento al salario mínimo

La organización detalló que, posteriormente, los reporteros fueron obligados a retirarse del lugar bajo la amenaza de que se iniciaría una carpeta de investigación en su contra, lo que consideraron un acto de presión directa para impedir la cobertura del incidente.

Los comunicadores afectados laboran en los medios N+, Reporte Diario, Noticias PV y CPS Noticias. Según la Red Periodística, el reportero de CPS Noticias estuvo incluso a punto de ser detenido por los elementos federales durante el intercambio.

TE PUEDE INTERESAR: México alcanzaría la paridad en los consejos de administración hasta 2043

En su posicionamiento, la agrupación calificó los hechos como una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información, derechos fundamentales en una sociedad democrática. Subrayó que las autoridades están obligadas a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

Las autoridades deben proteger a quienes ejercen el periodismo, no obstaculizar su trabajo ni intimidarlos”, señala el documento difundido por la organización tras los hechos registrados el martes.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan muerto a interno en penal de Culiacán tras esculques por objetos prohibidos

Ante esta situación, la Red Periodística Puerto Vallarta exigió al gobierno federal investigar lo ocurrido, sancionar a los responsables y garantizar que los comunicadores puedan desempeñar su labor sin temor a represalias ni hostigamientos.

Finalmente, la organización expresó su solidaridad con los cuatro periodistas que fueron objeto de estos actos de intimidación durante la cobertura del accidente. Con información de El Universal

Temas


Ataques a periodistas
Periodistas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Guardia Nacional

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal