El pueblo de México jamás se arrodilla: Claudia Sheinbaum

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México tiene un pueblo que no se arrodilla.

En medio de presiones de Estados Unidos para endurecer el combate al narcotráfico y tras el reciente abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo que dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, la Mandataria federal reivindicó la dignidad y soberanía nacional.

“Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado”, dijo Sheinbaum.

Ante el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Sheinbaum centró su mensaje en la valentía como rasgo permanente de la historia mexicana.

Recordó la defensa de Chapultepec en 1847 y evocó a los Niños Héroes como símbolo de dignidad ante la adversidad.

“Miren el águila en el centro firme indomable devorando la adversidad. Esa águila son ustedes, es el espíritu mexicano que transforma la dificultad en triunfo que convierte la caída en impulso y que jamás renuncia a su destino”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que la bandera condensa la raíz indígena, la lucha independentista y la construcción republicana, y que representa memoria colectiva y proyecto de futuro.

“Somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir. Somos historia que inspira, somos fuerza que une. Somos siempre esperanza que florece”, expresó.

Durante la ceremonia, la Presidenta tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de manera simultánea a través de la red digital, así como a secundarias y escuelas de nivel medio superior de las 31 entidades.

“Vengo en nombre de México, encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente su soberanía nacional, protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia”, enunció.

“Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta”.