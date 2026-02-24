El pueblo de México jamás se arrodilla: Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 febrero 2026
    El pueblo de México jamás se arrodilla: Claudia Sheinbaum
    Durante su mensaje, la mandataria federal destacó a la valentía como rasgo permanente de la historia mexicana. CUARTOSCURO

La Presidenta de la República encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera en Campo Marte

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México tiene un pueblo que no se arrodilla.

En medio de presiones de Estados Unidos para endurecer el combate al narcotráfico y tras el reciente abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo que dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, la Mandataria federal reivindicó la dignidad y soberanía nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum presenta el programa ‘Jóvenes transformando México’ como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

“Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado”, dijo Sheinbaum.

Ante el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Sheinbaum centró su mensaje en la valentía como rasgo permanente de la historia mexicana.

Recordó la defensa de Chapultepec en 1847 y evocó a los Niños Héroes como símbolo de dignidad ante la adversidad.

“Miren el águila en el centro firme indomable devorando la adversidad. Esa águila son ustedes, es el espíritu mexicano que transforma la dificultad en triunfo que convierte la caída en impulso y que jamás renuncia a su destino”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que la bandera condensa la raíz indígena, la lucha independentista y la construcción republicana, y que representa memoria colectiva y proyecto de futuro.

“Somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir. Somos historia que inspira, somos fuerza que une. Somos siempre esperanza que florece”, expresó.

Durante la ceremonia, la Presidenta tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de manera simultánea a través de la red digital, así como a secundarias y escuelas de nivel medio superior de las 31 entidades.

“Vengo en nombre de México, encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente su soberanía nacional, protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia”, enunció.

“Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’