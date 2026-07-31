Embajada de Estados Unidos alerta no viajar a Michoacán

A través de una alerta de seguridad, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para no visitar Michoacán. Se indicó que las fuerzas de seguridad locales en la entidad fueron puestas en alerta: ‘Hay informes de bloqueos en las carreteras y actividad criminal en el estado que tienen el potencial de escalar’.

Recordó a los ciudadanos estadounidenses que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4, que refiere ‘no Viajar’.

Las autoridades estadounidenses hicieron este recordatorio tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y líder principal de “Los Rs”, una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).