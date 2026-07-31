Embajada de Estados Unidos alerta no viajar a Michoacán

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    Embajada de Estados Unidos alerta no viajar a Michoacán
    Embajada de Estados Unidos alerta no viajar a Michoacán Cuarto oscuro

La captura del RI se deriva del caso de asesinato de Carlos Manzo, edil de Michoacán

A través de una alerta de seguridad, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para no visitar Michoacán. Se indicó que las fuerzas de seguridad locales en la entidad fueron puestas en alerta: ‘Hay informes de bloqueos en las carreteras y actividad criminal en el estado que tienen el potencial de escalar’.

Recordó a los ciudadanos estadounidenses que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4, que refiere ‘no Viajar’.

Las autoridades estadounidenses hicieron este recordatorio tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y líder principal de “Los Rs”, una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordena-sheinbaum-mantener-apoyo-a-grecia-quiroz-FA22552623

Entre las acciones a tomar pidió evitar áreas con actividad policial, evitar desplazamientos innecesarios, monitorear medios locales, seguir las indicaciones de las autoridades locales, en caso de emergencia llamar al 911 y compartir la ubicación con familiares y conocidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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