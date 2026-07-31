Ordena Sheinbaum mantener apoyo a Grecia Quiroz

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    Ordena Sheinbaum mantener apoyo a Grecia Quiroz
    “He dado instrucciones al secretario para brindarle todo el apoyo que necesite”, afirmó la mandataria. Especial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la funcionaria municipal cuenta con protección federal

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantener contacto con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, para brindarle el apoyo que requiera.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la funcionaria municipal cuenta con protección federal, mientras la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina mantienen reforzada su presencia en Michoacán.

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“He dado instrucciones también al secretario para que siga muy en contacto con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, para brindarle todo el apoyo que necesite”, afirmó la mandataria.

La instrucción fue revelada un día después de la captura en Jalisco de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado por las autoridades federales como el principal autor intelectual del asesinato de Manzo.

GOBIERNO FEDERAL BRINDA SEGURIDAD

García Harfuch aseguró que la seguridad de Quiroz se encuentra a cargo del Gobierno federal y que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas en la entidad.

“Hay un buen reforzamiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Marina en la parte de la costa, también la seguridad de la presidenta municipal está bajo resguardo de nosotros”, informó.

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Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando encabezaba el Festival de Velas en el centro de Uruapan. Quiroz asumió posteriormente la Presidencia Municipal.

DESTACA SHEINBAUM INVESTIGACIÓN

Este viernes, Sheinbaum destacó la investigación realizada por el Gabinete de Seguridad para detener al presunto responsable de ordenar, planear y financiar el homicidio.

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“El pueblo de México debe saber que el Secretario de Seguridad, el General Secretario, el Almirante Secretario, el Centro Nacional de Inteligencia y todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad”, sostuvo.

La mandataria explicó que el proceso continuará en tribunales de Michoacán y del ámbito federal, luego de que “El R1” fuera detenido junto con Jesús Salvador “N”, “El Chuy”, tras un enfrentamiento en Atotonilco El Alto.

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