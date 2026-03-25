Embajador Ronald Johnson celebra la relación de Estados Unidos con México, a pesar de desacuerdos

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México
/ 25 marzo 2026
    Embajador Ronald Johnson celebra la relación de Estados Unidos con México, a pesar de desacuerdos
    Embajador Ronald Johnson comenta sobre la relación entre México y los Estados Unidos Vanguardia

Aunque ambos países han tenido sus desacuerdos en relación con el combate contra el crimen organizado, la embajada celebra sus relaciones diplomáticas

El 25 de marzo se reportó que el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, comentó sobre la relación política y diplomática que existe entre ambos países.

Sus comentarios se concentraron en la relación que existe entre la administración de Trump y la presidencial de Claudia Sheinbaum; acentuó que, aunque hay desacuerdos y problemas, se ha mostrado una resolución de apoyo mutuo para resolver las problemáticas.

La cooperación actual bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum va de la seguridad y el combate a las redes criminales, la economía. Cuando nuestros países trabajan juntos, resolveremos esos problemas, no estaremos de acuerdo en todo’ expresó el embajador Ronald Johnson.

Los comentarios del embajador ocurrieron en un evento para celebrar la participación de jóvenes mexicanos en una capacitación en temas aeroespaciales en U.S. Space and Rocket Center, ubicado en Huntsville, Alabama. Se reportó que los asistentes son originarios de Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.

Durante la ceremonia estuvo presente la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien este último, describió a los Estados Unidos y México como ‘aliados, socios y hermanos’.

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En el evento, Ronald Johnson aprovechó para comentar que es ‘esperanzador’ que los gobiernos de México y Estados Unidos inviertan en el futuro de los jóvenes.

Somos Norteamérica, todos somos americanos. Decimos “hagamos América grande otra vez”, yo digo “hagamos a Las Américas grandes”. Tengamos la relación que el resto del mundo desea tener’ explicó el embajador.

En la cuenta oficial de X del embajador Ronald Johnson destacan los avances en materia de seguridad y de la lucha contra el crimen organizado de México, especialmente si se relaciona con la incautación de narcóticos dirigidos a los Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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