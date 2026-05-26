Embarazada perdió 30 mil pesos para su cesárea tras transferirlos por error a una taquería en CDMX
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Tras no recibir respuesta del negocio, un familiar de la mujer afectada acudió a la taquería, donde lo amenazaron
Pau Sandoval, identificada en redes sociales como @pawiisandoval, denunció públicamente que transfirió por error 30 mil pesos destinados al pago de su cesárea a una cuenta vinculada presuntamente con una taquería de la Ciudad de México y aseguró que, pese a intentar contactar a los responsables, nunca logró recuperar el dinero.
El caso comenzó a viralizarse nuevamente en redes sociales luego de que usuarios retomaran un video publicado originalmente el pasado 2 de marzo en la plataforma TikTok, cuando Pau, quien reside en Guadalajara, se encontraba embarazada de ocho meses.
MUJER EMBARAZADA TRANSFIRIÓ POR ERROR DINERO PARA SU CESÁREA TRAS CONFUNDIR CUENTAS
De acuerdo con el relato de la afectada, el incidente ocurrió cuando acudió a una sucursal bancaria para transferir dinero entre sus propias cuentas y posteriormente retirar el efectivo destinado al procedimiento médico.
“Transferí 30 mil pesos que tenía destinados para mi cesárea a una cuenta de una taquería por error”, relató en el video difundido en TikTok.
La mujer explicó que realizó la operación con rapidez y seleccionó por equivocación una cuenta previamente registrada en su aplicación bancaria.
“Entonces, al momento que llegó a la sucursal de Banorte, yo no había realizado la transferencia, la realicé ahí, la verdad, sí, por andar apurada, por hacerlo rápido, le di y yo tenía mi nombre y abajo el de la persona, este, de la taquería. Entonces, lo seleccioné, no me di cuenta hasta que llego a ventanilla y pues, me dicen que había saldos insuficientes.”
Tras detectar el error, dijo que se comunicó inmediatamente con su institución financiera para levantar un reporte.
“Al darme cuenta, pues realizo la llamada luego luego a NU, reporto lo que había sucedido, me dicen que van a levantar el reporte, lo que tengo que mandar como evidencia, hago el correo, lo envío y pues me responden que al final de cuentas es solamente sobre la voluntad de la persona que lo quiera regresar o no.”
TAQUERÍA SE ENCONTRABA EN CDMX; LA VISITÓ DURANTE SUS VACACIONES
Pau Sandoval explicó que inicialmente no identificaba de qué establecimiento provenía la cuenta bancaria registrada bajo el nombre de “taquería”, por lo que comenzó a revisar correos y movimientos anteriores.
“Ya después que me relajé un poquito más y que empecé a pensar y y procesar las cosas. Eh, me meto a mi correo para ver cuándo fue que di de alta a esa persona y pues ya vi que verá que lo había dado de alta un 24 de diciembre.”
Según explicó, durante esas fechas ella y su familia se encontraban en la Ciudad de México, por lo que dedujo que la cuenta correspondía a un negocio visitado en ese viaje.
“Entonces, pues dije, ‘No puedo ir’. O sea, no, no va a ser posible ir ahorita y contactar a esta persona.”
Posteriormente pidió apoyo a un familiar para acudir al establecimiento y tratar de hablar con el titular de la cuenta.
“Entonces, me contacto con mi cuñado y le pido de favor que vaya a la taquería a tratar de hablar y conciliar con esta persona.”
FAMILIAR ACUDE A TAQUERÍA Y RECIBE AMENAZAS Y RECHAZO TRAS SOLICITAR DINERO TRANSFERIDO
De acuerdo con la creadora de contenido, cuando su cuñado acudió al establecimiento, los empleados negaron conocer a la persona vinculada con la transferencia.
“Mi cuñado acude, va y pregunta por esta persona y pues le dicen que ahí no conocen a nadie con esa con ese nombre y que ahí no existe y que aparte ahí no aceptan transferencias.”
Sin embargo, Pau sostuvo que sí había realizado previamente pagos mediante transferencia en ese lugar.
“No, sí, ese día no sé por qué no funcionaban sus terminal o algo. Entonces, yo realicé esa transferencia, o sea, por algo yo lo tenía guardado.”
También afirmó que durante la visita presuntamente hubo actitudes agresivas hacia su familiar.“Las personas de la taquería se pusieron agresivas con mi cuñado, lo amenazaron de golpearlo y él iba solo.”
Tras ello, dijo que decidió no insistir personalmente para evitar riesgos.
AFECTADA CUESTIONA RESPUESTA DE LA TAQUERÍA
En el video viral, Pau reconoció que la equivocación ocurrió por una falla propia al realizar la operación bancaria apresuradamente.
“Yo entiendo y acepto toda la responsabilidad de que fue culpa mía el haberme equivocado.”
No obstante, señaló que decidió hacer pública la situación debido a la reacción que, asegura, tuvieron las personas relacionadas con la cuenta bancaria.
“Pero ya la parte de ellos de que finjan que no existe esta persona, que no quieran regresarlo. Esa es la parte en la que a mí, pues, sí me causa conflicto.”
La afectada también expresó que, desde su perspectiva, ella habría actuado de manera distinta si hubiera recibido dinero por equivocación.
“Si a mí me pasara, yo sí regresaría, yo estoy segura de que yo sí regresaría ese dinero.”
ASEGURA QUE NO BUSCA GENERAR ATAQUES CONTRA EL NEGOCIO
La mujer explicó que antes de realizar la denuncia pública intentó establecer contacto mediante una transferencia simbólica de un peso, incluyendo en el concepto su número telefónico y un mensaje breve.
Sin embargo, aseguró que nunca recibió respuesta.
Asimismo, enfatizó que no busca promover ataques contra el negocio señalado. “No quiero problemas, no estoy pidiendo que le causen algún daño a este señor o a esta taquería.”
Agregó que su intención era generar empatía y tratar de recuperar el dinero destinado a su cirugía.
“Simplemente que se comparta, que se sepa para si a ver si puedo generar algo de empatía con este señor y me pueda regresar ese dinero que yo tenía para mi cirugía.”
EL CASO SE VOLVIÓ VIRAL TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJA
Aunque el video original fue publicado el 2 de marzo, el caso volvió a tomar fuerza en redes sociales durante los últimos días.
Para este 25 de mayo, Pau Sandoval y su esposo ya habían dado la bienvenida a su hija, según muestran publicaciones recientes en sus perfiles.
En la sección de comentarios de otros videos, la creadora de contenido confirmó que hasta el momento no ha recuperado los 30 mil pesos transferidos por error.
Además, reiteró que después del nacimiento de su bebé la situación permanecía sin resolverse y que el negocio señalado presuntamente no realizó ninguna devolución.