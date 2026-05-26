$!Embarazada perdió 30 mil pesos para su cesárea tras transferirlos por error a una taquería en CDMX

El caso comenzó a viralizarse nuevamente en redes sociales luego de que usuarios retomaran un video publicado originalmente el pasado 2 de marzo en la plataforma TikTok , cuando Pau, quien reside en Guadalajara, se encontraba embarazada de ocho meses.

Pau Sandoval, identificada en redes sociales como @pawiisandoval, denunció públicamente que transfirió por error 30 mil pesos destinados al pago de su cesárea a una cuenta vinculada presuntamente con una taquería de la Ciudad de México y aseguró que, pese a intentar contactar a los responsables, nunca logró recuperar el dinero.

MUJER EMBARAZADA TRANSFIRIÓ POR ERROR DINERO PARA SU CESÁREA TRAS CONFUNDIR CUENTAS

De acuerdo con el relato de la afectada, el incidente ocurrió cuando acudió a una sucursal bancaria para transferir dinero entre sus propias cuentas y posteriormente retirar el efectivo destinado al procedimiento médico.

“Transferí 30 mil pesos que tenía destinados para mi cesárea a una cuenta de una taquería por error”, relató en el video difundido en TikTok.

La mujer explicó que realizó la operación con rapidez y seleccionó por equivocación una cuenta previamente registrada en su aplicación bancaria.

“Entonces, al momento que llegó a la sucursal de Banorte, yo no había realizado la transferencia, la realicé ahí, la verdad, sí, por andar apurada, por hacerlo rápido, le di y yo tenía mi nombre y abajo el de la persona, este, de la taquería. Entonces, lo seleccioné, no me di cuenta hasta que llego a ventanilla y pues, me dicen que había saldos insuficientes.”

Tras detectar el error, dijo que se comunicó inmediatamente con su institución financiera para levantar un reporte.

“Al darme cuenta, pues realizo la llamada luego luego a NU, reporto lo que había sucedido, me dicen que van a levantar el reporte, lo que tengo que mandar como evidencia, hago el correo, lo envío y pues me responden que al final de cuentas es solamente sobre la voluntad de la persona que lo quiera regresar o no.”

TAQUERÍA SE ENCONTRABA EN CDMX; LA VISITÓ DURANTE SUS VACACIONES

Pau Sandoval explicó que inicialmente no identificaba de qué establecimiento provenía la cuenta bancaria registrada bajo el nombre de “taquería”, por lo que comenzó a revisar correos y movimientos anteriores.

“Ya después que me relajé un poquito más y que empecé a pensar y y procesar las cosas. Eh, me meto a mi correo para ver cuándo fue que di de alta a esa persona y pues ya vi que verá que lo había dado de alta un 24 de diciembre.”

Según explicó, durante esas fechas ella y su familia se encontraban en la Ciudad de México, por lo que dedujo que la cuenta correspondía a un negocio visitado en ese viaje.

“Entonces, pues dije, ‘No puedo ir’. O sea, no, no va a ser posible ir ahorita y contactar a esta persona.”

Posteriormente pidió apoyo a un familiar para acudir al establecimiento y tratar de hablar con el titular de la cuenta.

“Entonces, me contacto con mi cuñado y le pido de favor que vaya a la taquería a tratar de hablar y conciliar con esta persona.”