Exasistente de Luis Miguel exige pagos pendientes mientras crecen rumores sobre su hospitalización en Nueva York

Exasistente de Luis Miguel exige pagos pendientes mientras crecen rumores sobre su hospitalización en Nueva York

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Edith Sánchez asegura haber trabajado durante 25 años para el cantante y acusa falta de pago tras enfrentar problemas de salud

Show
/
COMPARTIR

Se cumplirán dos semanas desde que surgió la noticia de la presunta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York y, aunque no existe una fotografía que lo compruebe ni un comunicado oficial, el programa El Gordo y La Flaca, de Univision, insiste en que la información es real.

Pese a ello, los escándalos alrededor de ‘El Sol’ no dejan de surgir, pues una exempleada de la tercera edad reclama salarios y pagos que considera justos tras años de trabajo con el cantante.

La nueva acusación fue expuesta por el periódico El País, dando alcance internacional al caso y exhibiendo la presunta falta de pago del intérprete de “No Sé Tú” hacia Edith Sánchez, de 69 años, quien asegura haber trabajado para él durante 25 años. “Yo trabajaba por el cariño, el respeto y la admiración que le tenía a él. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, explicó al diario.

¿QUÉ HIZO LUIS MIGUEL?

El padre de Michelle Salas ha tratado de mantener su vida bajo estricta privacidad y discreción; sin embargo, eso no impedía que sus trabajadores estuvieran la mayor parte del tiempo a su disposición, algo que Edith asegura haber hecho con pasión y compromiso.

“Ahí se trabaja todas las horas, 24 si es posible... Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, siempre estuve con él y para él”, relató la entrevistada.

Los cambios en la vida de la exempleada mexicana comenzaron en 2007, cuando enfrentó cáncer por primera vez. Aunque relató que “El Sol” intentó ayudarla con tratamientos en Estados Unidos, finalmente terminó atendiéndose en México junto a su familia.

LA DEUDA

Fue en 2017 cuando nuevamente le detectaron la enfermedad y tuvieron que extirparle el segundo seno. Ahí comenzaron los problemas, pues asegura que fue ignorada por Luis Miguel.

La mujer pidió al cantante el pago de un año de trabajo que había quedado pendiente tras ausentarse debido a su enfermedad. Según su denuncia, su sueldo era de mil 500 dólares mensuales, equivalentes a aproximadamente 25 mil 963 pesos mexicanos, cantidad que nunca recibió.

Confiada en la cercanía que mantenían tras décadas de trabajo, intentó comunicarse directamente con el cantante, pero asegura que fue ignorada y posteriormente bloqueada.

“Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente... No me contestó nada y me bloqueó”, agregó.

La mujer también afirma que en 2023 el equipo de Luis Miguel le ofreció un acuerdo por 50 mil dólares como compensación, cantidad que rechazó al considerar que más de 25 años de trabajo y fidelidad merecen una mejor liquidación.

Con su pasaporte, boletos, fotografías, una antigua agenda y testimonios de otros exempleados, Edith respalda las declaraciones y reclamos hacia el intérprete de “Tengo Todo Excepto a Ti”.

Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente... No me contestó nada y me bloqueó”.
Edith Sánchez, exasistente de Luis Miguel.

¿ESTÁ HOSPITALIZADO?

En medio de esta denuncia pública, Luis Miguel sigue siendo reportado como hospitalizado por un supuesto problema cardiaco, aunque otros medios estadounidenses aseguran que la información no ha podido ser confirmada, según insiste la periodista Gelena Solano.

“Estamos justo al frente de donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel. Es el famoso Hospital Mount Sinai, un lugar muy prestigioso y exclusivo de la ciudad de Nueva York, donde, bajo un estricto protocolo de seguridad, Luis Miguel fue ingresado el lunes pasado”, explicó la reportera de Univision.

Pese a la falta de detalles oficiales sobre la salud de “El Sol”, el programa aseguró que el cantante habría ingresado bajo el apellido de su desaparecida madre, Basteri, y que posteriormente fue trasladado a otro piso bajo estrictas medidas de seguridad, con acceso limitado únicamente a una persona de su equipo y a su pareja, Paloma Cuevas.

“Fuentes extraoficiales me cuentan que ingresó bajo el apellido de su mamá, Basteri. Les cuento que llamé anoche bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel lo habían dado de alta; sin embargo, llamé por la mañana y otra persona me comentó que lo cambiaron de piso”, agregó la reportera que dio a conocer la noticia días atrás.

https://vanguardia.com.mx/show/lisa-anitta-y-rema-unen-generos-musicales-en-himno-rumbo-al-mundial-2026-CM20861928

Por su parte, la exempleada de Luis Miguel aseguró que no le guarda rencor al cantante, especialmente en este momento en el que presuntamente atraviesa un problema de salud.

“Siempre hubo mucho respeto... Él siempre fue muy amable y educado conmigo. No sé qué fue lo que pasó después”, aseguró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Denuncias
Enfermedades
Espectáculos
Localizaciones
Nueva York
Personajes
Luis Miguel
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Maestro limpio

Maestro limpio
true

El enlace con Sinaloa; bomba atómica para el gobierno de Sheinbaum
Claudia Sheinbaum explicó que la UIF aplica bloqueos preventivos automáticos tras alertas financieras del sistema bancario

Claudia Sheinbaum niega conocer bloqueos de la UIF contra empresas ligadas a hijos de Rubén Rocha Moya
La ceremonia protocolaria se realizó en uno de los espacios más emblemáticos de Palacio Nacional.

Recibe Claudia Sheinbaum a delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
En 2026, la tasa oficial aumentó a 2.07% mensual y aplica automáticamente desde el día 41 hábil hasta que la autoridad realice el pago.

¿Tu devolución del SAT sigue pendiente? Así puedes reclamar intereses
Cambios. Seguidores de Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’ expresaron su inconformidad tras enterarse del cambio de fecha de la obra.

Reclaman fans por la reprogramación del ‘Tenorio Cómico’ en Saltillo
Pep Guardiola confirmó que dejará al Manchester City al término de la temporada, poniendo fin a una etapa de diez años en el club inglés.

Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 años y una era histórica en Inglaterra