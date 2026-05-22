Exasistente de Luis Miguel exige pagos pendientes mientras crecen rumores sobre su hospitalización en Nueva York

Se cumplirán dos semanas desde que surgió la noticia de la presunta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York y, aunque no existe una fotografía que lo compruebe ni un comunicado oficial, el programa El Gordo y La Flaca, de Univision, insiste en que la información es real. Pese a ello, los escándalos alrededor de ‘El Sol’ no dejan de surgir, pues una exempleada de la tercera edad reclama salarios y pagos que considera justos tras años de trabajo con el cantante. La nueva acusación fue expuesta por el periódico El País, dando alcance internacional al caso y exhibiendo la presunta falta de pago del intérprete de “No Sé Tú” hacia Edith Sánchez, de 69 años, quien asegura haber trabajado para él durante 25 años. “Yo trabajaba por el cariño, el respeto y la admiración que le tenía a él. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, explicó al diario.

¿QUÉ HIZO LUIS MIGUEL? El padre de Michelle Salas ha tratado de mantener su vida bajo estricta privacidad y discreción; sin embargo, eso no impedía que sus trabajadores estuvieran la mayor parte del tiempo a su disposición, algo que Edith asegura haber hecho con pasión y compromiso. “Ahí se trabaja todas las horas, 24 si es posible... Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, siempre estuve con él y para él”, relató la entrevistada. Los cambios en la vida de la exempleada mexicana comenzaron en 2007, cuando enfrentó cáncer por primera vez. Aunque relató que “El Sol” intentó ayudarla con tratamientos en Estados Unidos, finalmente terminó atendiéndose en México junto a su familia.

LA DEUDA Fue en 2017 cuando nuevamente le detectaron la enfermedad y tuvieron que extirparle el segundo seno. Ahí comenzaron los problemas, pues asegura que fue ignorada por Luis Miguel. La mujer pidió al cantante el pago de un año de trabajo que había quedado pendiente tras ausentarse debido a su enfermedad. Según su denuncia, su sueldo era de mil 500 dólares mensuales, equivalentes a aproximadamente 25 mil 963 pesos mexicanos, cantidad que nunca recibió. Confiada en la cercanía que mantenían tras décadas de trabajo, intentó comunicarse directamente con el cantante, pero asegura que fue ignorada y posteriormente bloqueada.

“Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente... No me contestó nada y me bloqueó”, agregó. La mujer también afirma que en 2023 el equipo de Luis Miguel le ofreció un acuerdo por 50 mil dólares como compensación, cantidad que rechazó al considerar que más de 25 años de trabajo y fidelidad merecen una mejor liquidación. Con su pasaporte, boletos, fotografías, una antigua agenda y testimonios de otros exempleados, Edith respalda las declaraciones y reclamos hacia el intérprete de “Tengo Todo Excepto a Ti”.

Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente... No me contestó nada y me bloqueó”.

¿ESTÁ HOSPITALIZADO? En medio de esta denuncia pública, Luis Miguel sigue siendo reportado como hospitalizado por un supuesto problema cardiaco, aunque otros medios estadounidenses aseguran que la información no ha podido ser confirmada, según insiste la periodista Gelena Solano. “Estamos justo al frente de donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel. Es el famoso Hospital Mount Sinai, un lugar muy prestigioso y exclusivo de la ciudad de Nueva York, donde, bajo un estricto protocolo de seguridad, Luis Miguel fue ingresado el lunes pasado”, explicó la reportera de Univision.

Pese a la falta de detalles oficiales sobre la salud de “El Sol”, el programa aseguró que el cantante habría ingresado bajo el apellido de su desaparecida madre, Basteri, y que posteriormente fue trasladado a otro piso bajo estrictas medidas de seguridad, con acceso limitado únicamente a una persona de su equipo y a su pareja, Paloma Cuevas. “Fuentes extraoficiales me cuentan que ingresó bajo el apellido de su mamá, Basteri. Les cuento que llamé anoche bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel lo habían dado de alta; sin embargo, llamé por la mañana y otra persona me comentó que lo cambiaron de piso”, agregó la reportera que dio a conocer la noticia días atrás.