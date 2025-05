Emboscan y asesinan a Esteban Alfonseca, ex alcalde de Actopan, Veracruz

La violencia no cesa en Veracruz. Hombres armados asesinaron, en medio de una emboscada, a Esteban Alfonseca Salazar y a Edmundo Martínez, ex alcalde y ex regidor de Actopan, respectivamente.

Los hechos ocurrieron en la carretera Santa Rosa-Actopan a la altura de la comunidad Plan de Higuera, al filo de la medianoche del lunes, de acuerdo con informes preliminares.

