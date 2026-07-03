Empresa sancionada por EU por presuntos nexos con el CJNG recibió pagos del gobierno de Rubén Rocha

Los pagos fueron realizados varios meses antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense anunciaran, el pasado 30 de junio, sanciones contra esa empresa y su administrador por presuntos vínculos financieros con el CJNG.

De acuerdo con la investigación, el organismo público Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), encargado de ejecutar obra pública en la entidad, transfirió un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution durante abril de 2024.

El nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, volvió a situarse en el centro de la atención pública luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que un organismo descentralizado de su administración realizó pagos a una empresa que posteriormente fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

TRES TRANSFERENCIAS FUERON REALIZADAS DURANTE ABRIL DE 2024

Según la investigación difundida por MCCI y retomada por Infobae, los documentos internos de Preecasin muestran que las operaciones económicas fueron efectuadas entre el 4 y el 23 de abril de 2024.

El organismo estatal registró tres transferencias bancarias a favor de Ahavat Logistics Solution.

Los movimientos fueron descritos únicamente como “pago de factura”, sin que en los registros consultados se detallara el bien o servicio adquirido mediante dichas operaciones.

La investigación señala además que la empresa no aparece inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni figura en el sistema estatal de Compranet.

Asimismo, MCCI indicó que no fue posible localizar contratos, procedimientos de licitación o adjudicaciones directas que respalden públicamente las transferencias realizadas por el organismo estatal.

EMPRESA FUE SANCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS

Ahavat Logistics Solution fue constituida el 13 de febrero de 2017 en Toluca, Estado de México.

Su objeto social contempla más de 40 actividades comerciales relacionadas con la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos, diésel y otros energéticos.

En junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía el permiso H/23558/COM/2020 para comercializar petrolíferos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el administrador único de la empresa es José Refugio Ruiz Villagómez, quien fue incluido en la lista de personas sancionadas bajo las órdenes ejecutivas E.O. 14059 y E.O. 13224.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Ruiz Villagómez habría actuado en representación del CJNG y brindado apoyo financiero y material a dicha organización criminal.

AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES SEÑALAN PRESUNTO CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, José Refugio Ruiz Villagómez habría participado en el ingreso de combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos correspondientes.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sostienen que presuntamente realizó pagos a cárteles y otras organizaciones criminales que mantienen presencia en distintos cruces fronterizos entre ambos países.

La OFAC y FinCEN también señalaron que Ahavat Logistics Solution y otra empresa relacionada, denominada Jomadi Logistics & Cargo, habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros presuntamente vinculados al CJNG.

Ruiz Villagómez aparece identificado como accionista mayoritario de ambas compañías.

JOMADI LOGISTICS TAMBIÉN FUE MENCIONADA EN INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

La investigación refiere que Jomadi Logistics & Cargo obtuvo durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto un permiso para importar hasta nueve mil millones de litros de diésel.

Posteriormente, en marzo de 2020, firmó un contrato con el gobierno de Venezuela para intercambiar petróleo crudo por gasolina mediante operaciones realizadas en puertos de Turquía.

De acuerdo con información publicada por Reuters en mayo de ese mismo año, dicha operación dio origen a una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionada con presunto tráfico de combustible.

PAGOS SE CONOCEN EN MEDIO DE INVESTIGACIONES CONTRA RUBÉN ROCHA MOYA

La publicación de estos pagos ocurre mientras Rubén Rocha Moya enfrenta diversos señalamientos en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía estadounidense sostiene que el gobernador con licencia habría operado en beneficio de la facción conocida como Los Chapitos antes y durante su administración.

Según esa acusación, Rocha Moya presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de dicho grupo criminal antes de la elección de 2021.

La acusación también señala que presuntamente integrantes del grupo delictivo habrían ordenado el robo de boletas electorales y el secuestro de candidatos opositores para favorecer su triunfo electoral.

A cambio, sostiene el documento, Rocha Moya habría asumido el compromiso de designar funcionarios cercanos a esa organización en áreas relacionadas con la seguridad pública.

El gobernador con licencia ha rechazado públicamente esos señalamientos.

ACUSACIÓN MENCIONA PRESUNTOS PAGOS A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD

Los documentos judiciales estadounidenses también describen presuntos pagos mensuales en efectivo dirigidos a diversos funcionarios estatales y municipales.

Entre los cargos mencionados se encuentran el entonces vicefiscal general de Sinaloa, el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y el secretario de Seguridad Pública.

Según la acusación presentada por la fiscalía federal estadounidense, dichos recursos habrían tenido como propósito brindar protección a las operaciones del grupo criminal.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre investigaciones relacionadas con los pagos realizados por Preecasin a Ahavat Logistics Solution.