¡Sálvese quien pueda! Adán Augusto y Rutilio Escandón filtran información de la 4T a EU: Riva Palacio

CDMX.- Adán Augusto López y Rutilio Escandón, dos figuras del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, son parte de un “grupo indefinido” de integrantes de la llamada 4T que está aportando información a Estados Unidos sobre los nexos criminales y negocios ilícitos del partido en el poder, asegura Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con la revelación hecha por el periodista hoy en su columna Estrictamente Personal, el miedo a las investigaciones en EU, donde han documentado la construcción de una “economía criminal paralela” durante el sexenio obradorista, ha desatado el instinto de supervivencia del “sálvese quien pueda” en la élite de Morena.

El editorialista destaca que, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asume una postura ideológica y defensiva frente a lo que denuncia como intervencionismo extranjero, en la cúpula de Morena sus integrantes actúan “con pragmatismo cuidando intereses particulares”. El riesgo de esos testimonios, advierte, no es sólo la amenaza de hundir a la Cuarta Transformación, sino que permitirán “seguir engrosando las investigaciones” que terminarán alcanzando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos. “López Hernández y Escandón son piezas sueltas en un tablero revuelto, donde la visión ideológica de la Presidenta, frente a las imputaciones en Washington sobre la narcopolítica, no persuade, inhibe o frena la otra visión de ‘sálvese quien pueda’”, refiere en su artículo. PIEZAS CLAVES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA CRIMINAL DE LA 4T El senador López Hernández y el hoy cónsul Rutilio Escandón, de acuerdo con Riva Palacio, son muy cercanos al expresidente López Obrador, a quien conocen desde hace más de 40 años. Durante su sexenio, ambos personajes fueron piezas claves en la construcción de esa economía criminal que hoy está bajo la mira de Estados Unidos; por eso el interés sobre ellos. “El senador López Hernández y el cónsul Escandón son figuras clave en varios segmentos de la construcción de lo que la comunidad de inteligencia estadounidense llama ‘una economía criminal paralela’, surgida en el gobierno de López Obrador”, señala.

En el registro de López Hernández figura el haber nombrado, cuando fue gobernador de Tabasco, a Hernán Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad, pese a su historial delictivo. “López Hernández era gobernador de Tabasco cuando nació el grupo criminal La Barredora, cuyo jefe era Hernán Bermúdez Requena (...) La Barredora se convirtió en el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su expansión hacia el sur del país”, detalla. El senador además es investigado en Washington por contrabando de combustible (huachicol) con vínculos a los hijos de López Obrador, importación fraudulenta de ganado venezolano ligado al Cártel de Sinaloa y lavado de dinero. En el caso de Escandón, como gobernador de Chiapas, permitió que bajo su mirada el CJNG y el Cártel de Sinaloa iniciaran una brutal guerra fronteriza por las rutas de tráfico de drogas y personas, cuya violencia se desbordó en 2023. Explica Riva Palacio que el engranaje que unía a estos dos personajes era Rosalinda López, hermana de Adán Augusto y esposa de Escandón, quien falleció en 2024. Ella era considerada por EU como una operadora clave. Su muerte, añade, fracturó la relación entre el tabasqueño y el chiapaneco, agudizando un choque por motivos financieros. ESCANDÓN, UN ‘TESTIGO COLABORATIVO’ El autor de Estrictamente Personal retoma información dada a conocer por el periodista Roberto Rock este lunes en su columna Retrato Hereje, donde revela que el cónsul de México en Miami fue “invitado” a conversar con fiscales del Departamento de Justicia en Miami. En su artículo, Rock sugiere que el interés principal de EU por Escandón es obtener información sobre López Hernández, quien también ha aportado información a Washington, pero sólo como informante. “Escandón fue descrito como ‘testigo colaborativo’ del gobierno estadounidense por el columnista Rock, pero López Hernández, hasta donde se ha informado, se mantiene sólo como informante”, señala.

ADÁN EMPEZÓ A ENVIAR INFORMACIÓN LUEGO DE QUE SHEINBAUM NO LO QUISO RECIBIR Riva Palacio afirma que en las últimas semanas el senador ha dado muestras de nerviosismo e incluso ha buscado reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presuntamente no lo habría recibido. Ante la negativa de Sheinbaum, el periodista asegura que el senador ha empezado a mandar información a Estados Unidos sobre su periodo como gobernador de Tabasco y como secretario de Gobernación de López Obrador. “El senador ha dado señales de nerviosismo en las últimas semanas y ha tratado de hablar con Sheinbaum, quien, hasta donde se sabe, no lo ha recibido. Durante ese mismo periodo, por indiscreciones de sus cercanos, comenzó a enviar información a los estadounidenses, presumiblemente sobre lo que hizo en Tabasco y como secretario de Gobernación bajo las órdenes de López Obrador”, detalla. El editorialista califica al senador como “una de las puertas directas que conducen a López Obrador y a sus hijos”. La presidenta Sheinbaum ha rechazado el reportaje de The New York Times sobre que militantes de Morena estén colaborando como informantes de las autoridades de Estados Unidos; incluso cuestionó la credibilidad del diario estadounidense.

🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la reciente nota de The New York Times y supuestos funcionarios de Morena como informantes de Estados Unidos. pic.twitter.com/pfTtJTBua0 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 29, 2026

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