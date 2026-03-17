Empresas de México priorizarán atracción y retención de talento en 2026

La atracción y retención de talento, así como el cumplimiento de reformas laborales y la transformación digital, son los principales retos que enfrentan las áreas de Recursos Humanos este año, según un informe de OCC.

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En una encuesta aplicada a colaboradores de empresas y reclutadores, resultó que el 71 por ciento puso a la atracción y retención de talento como el principal desafío, mientras que para el 60 por ciento de las compañías son los ajustes salariales y el cumplimiento de reformas laborales.

Un 52 por ciento ve como reto la automatización e Inteligencia Artificial.

El equilibrio entre flexibilidad laboral y productividad, la capacitación y desarrollo continuo, además de la gestión de nuevas generaciones y el liderazgo inclusivo, también preocupa a las empresas.

Por tamaño, las medianas estarán más enfocadas en la mejora salarial, mientras que las empresas micro priorizarán la atención a las nuevas generaciones.

“En 2026, el mayor reto de las áreas de Recursos Humanos será equilibrar su enfoque estratégico (centrado en atraer talento, impulsar la productividad y avanzar en la digitalización) con las expectativas de los colaboradores, quienes priorizan salarios competitivos, desarrollo profesional y bienestar”, señaló OCC.

Desde la perspectiva de los colaboradores, el 77 por ciento considera que las empresas deben priorizar salarios competitivos y beneficios flexibles.

Además, el bienestar laboral en 2026 estará fuertemente vinculado con la estabilidad económica, el desarrollo profesional y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

El estudio evidencia que la salud mental es fundamental, ya que el 76 por ciento de los colaboradores y el 48 por ciento de los reclutadores la ven como una prioridad estratégica.

Lo anterior puede impactar directamente en la satisfacción y permanencia del talento.

En materia de diversidad, equidad e inclusión, 8 de cada 10 reclutadores reconocen su impacto en la atracción y retención de talento. Pero aún no se consolida como un criterio decisivo. Para casi la mitad de los colaboradores, la diversidad, equidad e inclusión influirá en su decisión laboral.

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“Los resultados confirman que existe una brecha clara entre lo que las empresas priorizan y lo que los colaboradores esperan, especialmente en salario, bienestar y equidad. Cerrar esa brecha será determinante para la competitividad del talento en México hacia 2026”, advirtió OCC.