Cuestan aranceles de Trump 35 mil mdd a armadoras automotrices
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Alrededor de 6 mil 500 mdd fue el costo que tuvieron que pagar General Motors, Stellantis y Ford
CDMX.- Los aranceles implementados por Estados Unidos ya le cobraron la factura a las armadoras en el mundo.
Desde su implementación hasta a mediados de marzo de 2026, les ha costado 35 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de Automotive News.
TE PUEDE INTERESAR: Aranceles de Trump al acero mexicano desploman exportaciones
El sitio especializado analizó los informes financieros de diversas marcas, y llegó a la conclusión que debido a lo interrelacionado que están las armadoras con sus proveedores a nivel global, el impacto se expandió y alcanzó esa cifra.
“Los aranceles estadounidenses le han costado a los fabricantes de automóviles al menos 35 mil 400 millones de dólares desde 2025, una suma enorme que refleja el impacto drástico y rápido que las políticas comerciales del Presidente Donald Trump han tenido en la industria”, señaló el sitio.
Toyota fue una de las más afectadas por los aranceles, con un acumulado que podría alcanzar 9 mil 100 millones de dólares al concluir marzo.
U.S. tariffs have cost automakers at least $35.4 billion since 2025, an enormous sum that reflects how dramatically and quickly President Donald Trump’s trade policies have impacted the industry.#Trump #TrumpTariffs #Tariffs #automotive #autoindustry pic.twitter.com/1blHvtRJ1M— Automotive News (@Automotive_News) March 16, 2026
El descalabro para General Motors, Ford y Stellantis fue de 6 mil 500 millones de dólares tan sólo en 2025.
“Otros fabricantes de automóviles reportaron o pronostican costos arancelarios superiores a los mil millones de dólares: BMW, Honda, Hyundai-Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru y Volkswagen”, señaló Car and Driver, que reprodujo el análisis de Automotive News.
TE PUEDE INTERESAR: Los aranceles globales de Trump podrían aumentar al 15% o más tras el revés de la Corte Suprema
En México el impacto se vio reflejado en febrero cuando las exportaciones cayeron 4.45 por ciento y quedaron en 247 mil 945 unidades respecto a las del mismo mes de 2025.
General Motors, registró una revés de 9.53 por ciento y Nissan de 26.83 por ciento, con lo que suma 5 meses de contracción, detalló en un análisis de Grupo Financiero Base.