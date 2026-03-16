Cuestan aranceles de Trump 35 mil mdd a armadoras automotrices

CDMX.- Los aranceles implementados por Estados Unidos ya le cobraron la factura a las armadoras en el mundo.

Desde su implementación hasta a mediados de marzo de 2026, les ha costado 35 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de Automotive News.

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El sitio especializado analizó los informes financieros de diversas marcas, y llegó a la conclusión que debido a lo interrelacionado que están las armadoras con sus proveedores a nivel global, el impacto se expandió y alcanzó esa cifra.

“Los aranceles estadounidenses le han costado a los fabricantes de automóviles al menos 35 mil 400 millones de dólares desde 2025, una suma enorme que refleja el impacto drástico y rápido que las políticas comerciales del Presidente Donald Trump han tenido en la industria”, señaló el sitio.

Toyota fue una de las más afectadas por los aranceles, con un acumulado que podría alcanzar 9 mil 100 millones de dólares al concluir marzo.