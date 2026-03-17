Bankaool acelera su expansión nacional: abrirá 49 sucursales tras adjudicarse activos de CIBanco

Este 2026, Bankaool abrirá 49 centros de negocio en distintas partes del País, una vez que concluya el proceso de licitación de sucursales de CIBanco, entidad que entró en liquidación luego de haber sido implicada en operaciones de lavado de dinero por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

En entrevista previa a la Convención Bancaria 2026, Sergio Becerra, director general adjunto de Bankaool, reveló que CIBanco realizó una licitación para la adquisición de las sucursales que tenía en el País, en la cual Bankaool participó y obtuvo una parte.

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”Seguimos avanzando con mayor participación en distintas ciudades, lo que nos permitirá lograr en 2026 la apertura de al menos 49 sucursales”, señaló.

El directivo explicó que el crecimiento se sustentará, en parte, en contratos de arrendamiento firmados durante el año pasado en varias ciudades del País.

”Esto sucederá porque durante el año pasado logramos cerrar contratos de arrendamiento en ciudades como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Cancún y San Luis Potosí, entre otras”, detalló.

Becerra añadió que otro factor clave para la expansión será la licitación de sucursales que pertenecían a CIBanco.

”También participamos en la licitación de las sucursales de CIBanco y logramos adjudicarnos algunos paquetes”, explicó.

Aunque el proceso aún no concluye, el directivo aseguró que el banco ya obtuvo algunos de los primeros paquetes de sucursales.

”Estamos avanzando. No se ha concluido el proceso, pero sí hemos ganado los primeros paquetes de estas sucursales. Por eso estimamos que, una vez concluida la subasta, podremos crecer en al menos 49 sucursales durante 2026”, indicó.

Con la apertura de los nuevos centros de negocio este año, el banco de origen chihuahuense alcanzaría un total de 73 sucursales en México.

Tras el cierre de Vector, CIBanco y la escisión de diversos activos y pasivos de Intercam Banco, otra de las entidades afectadas por las acusaciones de FinCEN, Bankaool lanzó su negocio fiduciario y reforzó la operación de compra-venta de divisas con la contratación de colaboradores provenientes de estas instituciones.

”Derivado de la situación que se presentó en el sistema financiero con el cierre de tres instituciones, nosotros aceleramos las actividades que ya teníamos encaminadas para fortalecer las operaciones internacionales, es decir, la compra-venta de divisas”, explicó Becerra.

El directivo agregó que el banco también integró a personal que anteriormente trabajaba en esas instituciones.

”Muchos colaboradores de Intercam, Vector y CIBanco se quedaron sin trabajo y nosotros abrimos las puertas para que se integraran a Bankaool en el desarrollo de las operaciones internacionales”, detalló.

META CREDITICIA

Bankaool prevé alcanzar una colocación de 25 mil millones de pesos en crédito para Pymes y 40 mil millones de pesos en captación durante 2026.

Hasta enero de este año, Bankaool registró una cartera de crédito total de 16 mil 745 millones de pesos y 19 mil 714 millones de pesos en captación, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

”Con la ampliación geográfica de las sucursales y con los nuevos productos que hemos lanzado al público, esperamos seguir creciendo la cartera de crédito”, señaló Becerra.

El banco mantiene un enfoque particular en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas.

”Estamos muy focalizados en el segmento Pyme, lo que nos permitirá pasar de los 15 mil 800 millones de pesos con los que cerramos 2025 a alrededor de 25 mil millones de pesos colocados al cierre de 2026”, explicó.

En materia de captación, el banco también prevé un crecimiento importante durante este año.

”Esperamos que al cierre de 2026 este portafolio pueda alcanzar al menos 40 mil millones de pesos”, indicó el directivo.

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Becerra recordó que durante 2025 la institución registró un incremento significativo en este rubro.

”El año pasado pasamos de 14 mil 731 millones de pesos a cerca de 26 mil millones, lo que representó un crecimiento de 79 por ciento”, detalló.

El enfoque del banco es incrementar el crédito principalmente en el segmento de factoraje, ya que muchas Pymes proveedoras de grandes empresas de manufactura o maquiladoras requieren mayor apoyo en financiamiento.