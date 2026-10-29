Empresas del clan Taddei: cambian de domicilio y de representantes

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a diversos contratos millonarios obtenidos por estas empresas, se detectó que estaban coludidas para simular que competían en licitaciones de contratos millonarios por parte del INE y de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Empresas consentidas por el clan de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) acusadas de recibir presuntos contratos irregulares compartían la misma dirección fiscal y cambiaban con frecuencia de domicilios y de representantes legales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a un conglomerado de empresas que recibieron contratos por más de mil millones de pesos por parte del INE y de OPLE.

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la exconsejera presidenta del INE se remonta a 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral de Sonora (2014-2021).

Se trata de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación; Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Comercializadora JVLY.

EMPRESAS, SEPARADAS POR SÓLO DOS CUADRAS

En una visita hecha por EL UNIVERSAL a las direcciones de Cajas Graf y Corporativo Zeg, ubicadas en la colonia Xalostoc, Estado de México, se halló que sólo dos cuadras las separan una de la otra.

Cajas Graf se encuentra en Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, mientras que Corporativo Zeg se encuentra dos calles antes, en Escape 76.Un trabajador de Cajas Graf confirmó que esa empresa hacía trabajos de Corporativo Zeg y viceversa.

”Está aquí adelante, a dos cuadras. Ahí están las oficinas de la otra empresa a la que le hacemos trabajo y ellos a nosotros”, dijo.

Al visitar Corporativo Zeg, nadie abrió las puertas, pero se pudo observar trabajadores laborando.Frente a sus instalaciones se halló un recibo telefónico que confirmaba que esta empresa tenía registrada esa dirección.

CUATRO DIRECCIONES DIFERENTES

Pero eso no es todo: en al menos cinco años Cajas Graf ha registrado cuatro direcciones fiscales diferentes.

Por ejemplo, en 2021 esta empresa indicó como domicilio fiscal la dirección de Manuel José Othón 278, Tránsito Clavijero, Cuauhtémoc, en la CDMX, y Calle Petén 555, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

Ese año la empresa señalaba que su apoderada legal era Daniela Riquelme Gutiérrez.

En 2022, Cajas Graf indicó en contratos firmados ante organismos electorales estatales que su dirección fiscal estaba ubicada en la calle Fuente de la Luna 131, Fuentes del Pedregal, en Tlalpan.

En ese año la empresa tenía como su apoderado legal a Raymundo Francisco Hernández.En 2024, la empresa también registró Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, Estado de México como su dirección.

El año pasado, Cajas Graf reportó en diversos contratos como domicilio fiscal la calle Cerro de las Campanas 3, Pirules, Tlalnepantla, Estado de México, y como operadores legales aparecían Fabiola Araceli Rocha Pérez y David Roa Estrada.

Mientras, Corporativo Zeg ha reportado como domicilio fiscal la calle Campeche 315, colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, pero en otras licitaciones de este año aparece con la dirección de Escape 76, colonia Xalostoc, Ecatepec.

EMPRESAS SIMULABAN COMPETIR

En esta revisión hecha a los contratos destaca la visita que hizo en febrero de 2024 el personal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) a las instalaciones de Cajas Graf, Corporativos Zeg y Formas Finas Fernando Fernández (tres de las empresas de esta red que operaban los hermanos Hernández Casillas), que simulaban competir para obtener un contrato de más de 102 millones de pesos.

En la licitación LPN-E-04-2024 se detalla que el 26 y 27 de febrero de 2024 funcionarios del Instituto Electoral de Jalisco acudieron a las sedes de estas empresas para revisar sus instalaciones.

”El 26 y 27 de febrero de 2024, personal que labora en la Dirección de Organización Electoral de este instituto nos presentamos en las instalaciones que ocupan las empresas de material electoral Cajas Graf, S.A. de C.V., Corporativo Zeg y Formas Finas Fernando Fernández S.A. de C.V.”.

Finalmente, se indica que, en el fallo de la licitación, Cajas Graf recibió el contrato por un total de 102 millones 160 mil 915.80 pesos.

MISMA DIRECCIÓN

Esta casa editorial también encontró que Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas, reportó de 2018 a 2024 al menos cuatro domicilios fiscales distintos e igual número de representantes legales.

En 2018, esta empresa indicó que tenía su domicilio fiscal en Avenida Insurgentes Sur 2388, colonia San Ángel Inn, en el sur de la Ciudad de México.

Tres años después, en 2021, Formas Finas y Materiales aseguró tener su domicilio en Avenida Santa Fe 170, en la alcaldía Álvaro Obregón, pero ese mismo año cambió de nuevo su dirección a Año de Juárez 223, colonia Granjas San Antonio, en Iztapalapa.

Para el año 2022, la dirección fiscal nuevamente cambió a Bosques de Radiata 22, piso 7, en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Esta última dirección de Formas Finas y Materiales es la misma que reportó como suya la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., otra de las señaladas de presuntas prácticas ilegales.

Por ejemplo, esta fue la dirección que esta empresa reportó en el contrato INE/011/2024 por el cual recibió 63.2 millones de pesos por el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2023-2024.

Dato

* 1,000 millones de pesos recibieron las compañías de los hermanos Hernández Casillas por parte del INE y OPLE.