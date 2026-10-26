INE garantiza elecciones 2026-2027 tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que las elecciones organizadas para el periodo de 2026 y 2027 seguirán su marcha normal tras confirmarse la dimisión de Guadalupe Taddei a su puesto directivo. Los integrantes de la institución decidieron respaldar los trabajos pactados para asegurar que cada paso del calendario se cumpla sin retrasos.

La Cámara de Diputados recibió el documento oficial de salida para iniciar el trámite formal de sustitución. La junta de coordinación parlamentaria activará el camino legal necesario para seleccionar a la nueva persona encargada de dirigir el organismo conforme lo marca la ley suprema del país.

SEGUIRÁ EL INE FUNCIONANDO CON NORMALIDAD

Las labores preparatorias y la organización del voto diario continuarán con total estabilidad durante esta etapa de cambios interinos. La institución cuenta con reglas claras para nombrar un liderazgo temporal entre sus miembros, lo que asegura que las votaciones ciudadanas de junio de 2027 se realicen con claridad y confianza.

La salida ocurre entre revisiones administrativas e investigaciones públicas hechas por la Auditoría Superior de la Federación. La revisión a contratos de compra e irregularidades detectadas en el manejo de recursos motivaron esta decisión, orientada a cuidar la estabilidad de la institución.