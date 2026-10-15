Morena acusa a MC, PRI y PAN de cancelar sesión para no debatir la crisis del agua en Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Morena acusa a MC, PRI y PAN de cancelar sesión para no debatir la crisis del agua en Jalisco
    CIUDAD DE MÉXICO, 11OCTUBRE2026.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta Nacional de Morena, ofreció un mensaje de unidad a las y los integrantes de diferentes organizaciones sociales a quienes el partido convocó para realizar el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales rumbo a una alianza estratégica. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas Rodríguez

Morena denunció que los diputados dejaron sin quórum al Congreso para evadir el tema y condenó la represión a manifestantes.

La discusión por la falta de agua limpia en la entidad provocó un nuevo choque político. La dirigencia nacional de Morena acusó a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), PRI y PAN de faltar al Congreso de Jalisco para evitar el debate sobre la crisis hídrica que afecta a miles de familias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reducen-86-zona-protegida-de-vaquita-marina-en-golfo-de-california-solo-quedan-entre-siete-y-10-ejemplares-FB24168184

La falta de asistencia de los legisladores impidió alcanzar el número mínimo necesario para iniciar la sesión. De los 20 diputados requeridos para trabajar, solo 16 se presentaron al recinto legislativo, lo que obligó a suspender la jornada de trabajo agendada.

EXIGEN EXPLICACIONES TRAS PROTESTAS Y USO DE LA FUERZA

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, condenó el actuar de la policía estatal durante las manifestaciones ciudadanas afuera del Congreso. Habitantes de diversas zonas de Jalisco salieron a las calles a exigir abasto de agua potable y soluciones urgentes a la contaminación del suministro.

La líder morenista señaló al gobernador Pablo Lemus por mantener en su cargo al secretario de seguridad a pesar de las agresiones registradas contra la población. Asimismo, cuestionó directamente a Jorge Álvarez Máynez por la postura de los legisladores de su partido y exigió a la oposición “dar la cara” ante la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocio-nahle-niega-vinculo-con-amilcar-olan-y-culpa-a-la-derecha-por-audio-de-latinus-GB24166011

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN ANTE LOS RECLAMOS

Diputados de Movimiento Ciudadano justificaron su ausencia en el pleno legislativo. Aseguraron que se encontraban en mesas de diálogo con el Gobierno Federal para acordar soluciones financieras e infraestructura para el estado.

Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso califica la ausencia de los legisladores como una falta de respeto hacia las familias afectadas. Mientras tanto, colectivos sociales mantienen las exigencias para frenar los cobros injustos y garantizar el derecho al agua limpia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Partidos políticos
crisis de agua

Localizaciones


México

Personajes


Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano
PAN

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’