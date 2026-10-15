Morena acusa a MC, PRI y PAN de cancelar sesión para no debatir la crisis del agua en Jalisco

La discusión por la falta de agua limpia en la entidad provocó un nuevo choque político. La dirigencia nacional de Morena acusó a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), PRI y PAN de faltar al Congreso de Jalisco para evitar el debate sobre la crisis hídrica que afecta a miles de familias.

La falta de asistencia de los legisladores impidió alcanzar el número mínimo necesario para iniciar la sesión. De los 20 diputados requeridos para trabajar, solo 16 se presentaron al recinto legislativo, lo que obligó a suspender la jornada de trabajo agendada.

EXIGEN EXPLICACIONES TRAS PROTESTAS Y USO DE LA FUERZA Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, condenó el actuar de la policía estatal durante las manifestaciones ciudadanas afuera del Congreso. Habitantes de diversas zonas de Jalisco salieron a las calles a exigir abasto de agua potable y soluciones urgentes a la contaminación del suministro. La líder morenista señaló al gobernador Pablo Lemus por mantener en su cargo al secretario de seguridad a pesar de las agresiones registradas contra la población. Asimismo, cuestionó directamente a Jorge Álvarez Máynez por la postura de los legisladores de su partido y exigió a la oposición “dar la cara” ante la ciudadanía.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN ANTE LOS RECLAMOS Diputados de Movimiento Ciudadano justificaron su ausencia en el pleno legislativo. Aseguraron que se encontraban en mesas de diálogo con el Gobierno Federal para acordar soluciones financieras e infraestructura para el estado. Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso califica la ausencia de los legisladores como una falta de respeto hacia las familias afectadas. Mientras tanto, colectivos sociales mantienen las exigencias para frenar los cobros injustos y garantizar el derecho al agua limpia.