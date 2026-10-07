Senador del PT compra 20 libros de AMLO antes de que salga a la venta y regala 19 a senadores

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Alejandro González Yáñez, adquirió 20 ejemplares de Pueblo, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por un monto total de 9 mil 960 pesos. De acuerdo con lo explicado por el legislador, cada ejemplar tuvo un costo de 498 pesos. De los 20 libros que consiguió, 19 fueron entregados como obsequio a senadores y otras personas, mientras que González Yáñez conservó un ejemplar.

La distribución de los libros ocurrió este martes 6 de octubre, durante la jornada legislativa en la que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, compareció ante el Senado. Durante la sesión, distintos legisladores fueron vistos con ejemplares de la publicación, cuya edición física tiene prevista su llegada a las librerías para el próximo 12 de octubre.

¿CÓMO CONSIGUIÓ ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ LOS LIBROS DE AMLO ANTES DE QUE SALIERAN A LA VENTA? González Yáñez explicó que logró adquirir los ejemplares antes de la fecha prevista para su venta general en librerías mediante una persona vinculada con la casa editorial. Según relató ante medios de comunicación, recurrió a ese contacto para conseguir una caja con 20 unidades de Pueblo. El senador señaló que pagó 9 mil 960 pesos por el total de los libros, equivalente a 498 pesos por ejemplar. Durante sus declaraciones, inicialmente mencionó un precio diferente por cada libro, pero posteriormente corrigió la cifra y mostró desde su teléfono el comprobante de la compra. El coordinador petista también precisó que los libros fueron adquiridos directamente por él y que no se trató de ejemplares entregados por López Obrador. Para el momento en que habló con los medios, González Yáñez ya había repartido 19 de los ejemplares y únicamente conservaba uno. Incluso ofreció el libro restante a los periodistas presentes para que pudieran organizar una rifa.

SEÑADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ ENTREGÓ EJEMPLARES DE ‘PUEBLO’ A LEGISLADORES DE MORENA Y PT Entre las personas que recibieron un ejemplar se encuentran legisladores de Morena y del PT, además de otros senadores con quienes González Yáñez mantiene una relación cercana. Uno de los destinatarios fue Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Durante la sesión, Mier retiró la envoltura del ejemplar que recibió y comenzó a hojearlo. Posteriormente, Mier confirmó que el libro le fue entregado como regalo por González Yáñez y agradeció el obsequio. También fueron mencionados entre los destinatarios Gerardo Fernández Noroña, Verónica Camino Farjat, Lizeth Sánchez, Margarita Valdez, Higinio Martínez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, entre otros legisladores. González Yáñez explicó que la distribución de los ejemplares se realizó entre personas con las que mantiene cercanía por diferentes motivos. Respecto a Adán Augusto López Hernández, el senador petista aclaró que él no le entregó directamente un ejemplar. Explicó que observó a una persona de su equipo con el libro y supuso que el excoordinador de Morena ya tenía acceso a uno. Durante la jornada también fueron vistos con la publicación el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y el senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez.

¿CUÁNTO PAGÓ EL SENADOR POR LOS 20 EJEMPLARES DEL LIBRO ‘PUEBLO’, ESCRITO POR AMLO? La adquisición reportada por González Yáñez tuvo un costo total de 9 mil 960 pesos. El legislador indicó que el precio de cada ejemplar fue de 498 pesos, cantidad que coincide con el precio de referencia establecido para la edición física de Pueblo. En total, la operación contempló 20 libros, de los cuales 19 fueron entregados como obsequios y uno permaneció en poder del coordinador del PT en el Senado. La compra se realizó antes de la llegada de la edición física a las librerías, prevista para el 12 de octubre.

¿DE QUÉ TRATA ‘PUEBLO’, EL NUEVO LIBRO DE LÓPEZ OBRADOR? Pueblo es la nueva publicación de Andrés Manuel López Obrador, editada por Planeta. El libro está compuesto por 10 capítulos en los que el exmandatario aborda distintos periodos de la historia política de México, desde la Independencia hasta la época contemporánea. La obra también desarrolla el concepto de humanismo mexicano, planteado por López Obrador como parte de su visión política, y da continuidad a algunos de los temas abordados en su publicación anterior, Grandeza. El nuevo libro está dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien López Obrador reconoce dentro del texto. Aunque la edición física tiene programada su llegada a librerías para el 12 de octubre, la publicación se encuentra en preventa y en proceso de distribución comercial a través de plataformas digitales y establecimientos especializados. El precio de referencia de la edición física es de 498 pesos, el mismo monto que González Yáñez reportó haber pagado por cada uno de los 20 ejemplares que adquirió. La circulación anticipada de los ejemplares permitió que distintos integrantes del Senado tuvieran acceso a Pueblo antes de su llegada general a las librerías. La entrega ocurrió durante una jornada legislativa marcada por la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno.