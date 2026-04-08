En 10 años México podría recuperar la soberanía en gas; alcanzaría hasta 8 mil 600 millones de pies cúbicos: Pemex

Durante su participación en la conferencia matutina, el funcionario explicó que el territorio nacional cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda interna. No obstante, reconoció que históricamente la estrategia energética se ha centrado en el petróleo, dejando en segundo plano el desarrollo del gas.

México podría recuperar su soberanía en gas natural en un plazo de hasta 10 años. Así lo planteó el director de Pemex , Víctor Rodríguez Padilla, al presentar un plan que busca revertir la dependencia energética del país.

“México tiene los recursos, lo que se requiere es desarrollarlos de manera sostenida”, señaló Rodríguez Padilla, al subrayar que el reto no es de disponibilidad, sino de ejecución y enfoque.

RESERVAS ABUNDANTES Y PRODUCCIÓN EN AUMENTO

Actualmente, el país produce alrededor de 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Sin embargo, el objetivo es elevar esta cifra a más de 6,600 millones al cierre del sexenio y alcanzar hasta 8,600 millones en los próximos años.

Este volumen se acerca al consumo nacional estimado, que ronda los 9,000 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitiría reducir de forma significativa la dependencia de importaciones, hoy cercana al 75%.

Entre los recursos disponibles destacan:

• Yacimientos convencionales en el sureste y Golfo de México

• Recursos no convencionales en el norte del país

Un dato curioso es que los recursos no convencionales duplican a los convencionales en volumen estimado, lo que posiciona a México con un potencial energético aún poco explotado.

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD EN EL PLAN

El desarrollo de estos recursos contempla el uso de nuevas tecnologías que buscan hacer más eficiente la extracción y reducir el impacto ambiental. Entre las herramientas consideradas se encuentra el uso de inteligencia artificial para monitoreo en tiempo real.

Además, el plan incluye prácticas como el uso de agua no potable y el reciclaje de hasta 80% del líquido empleado en los procesos, con el objetivo de disminuir la presión sobre los recursos hídricos.

“El desarrollo debe ser responsable con el medio ambiente y con las comunidades”, afirmó el titular de Pemex, al destacar que se integrarán especialistas para supervisar el manejo del agua y la protección de acuíferos.