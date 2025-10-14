En Hidalgo una radio busca dar alivio a la incertidumbre provocada por el desastre debido a las lluvias

HIDALGO- Tras la destrucción derivada de las torrenciales lluvias en algunas ciudades de México, SUMA Radio UAEH en la localidad de San Bartolo, perteneciente al municipio de Acatlán en el estado de Hidalgo intenta dar un respiro y alivio a los pobladores.

Hasta el día de ayer, se tiene conocimiento que por lo menos 64 personas perdieron la vida y que hay miles de damnificados debido a los desbordes de ríos e inundaciones en el este y el centro de México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es ruín la búsqueda de culpables’: Sheinbaum defiende labor por atender afectaciones por inundaciones

“A pesar de que todo está devastado (...), estamos laborando”, afirmó a la Agencia de Noticias AFP René Martínez, quien es el director de esta emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En San Bartolo Tutotepec los accesos vehiculares continuaban bloqueados ayer lunes debido a los deslaves.

Desde su cabina el personal que labora en esta estación de radio da respuestas a las preguntas de los habitantes que quieren saber si los caminos que llevan a sus poblados están liberados o cuándo van a volver a tener luz.

Martínez explicó a AFP que en los primeros días después de las intensas lluvias, su equipo pudo transmitir gracias un generador de energía eléctrica que funciona con diésel, que el aguacero provocó un apagón.

“Hemos sido el único medio de comunicación reportando desde este lugar”, precisa el director de esta emisora, quien prosigue afirmando que “la radio está viva”.

REPORTEROS DE SUMA RADIO UAEH QUEDAN ATRAPADOS

Como consecuencia de los daños provocados por los aguaceros, algunos reporteros de la estación quedaron varados debido a que no pudieron regresar a sus casas debido a los deslaves; por lo que la emisora se convirtió en “un refugio”, detalla Martínez a AFP.

Hasta ahora, dos personas fallecieron en esta localidad de 17,699 habitantes, afirmó el alcalde de San Bartolo, Ubaldo González, a AFP.

Por otra parte, los alimentos han comenzado a escasear y el suministro de gas LP tuvo que racionarse, indicó a AFP el funcionario.