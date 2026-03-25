En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’

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México
/ 25 marzo 2026
    En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
    La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional. CUARTOSCURO

Fijan tope de pensiones a personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado; no recibirán más de la mitad de sueldo de titular del Ejecutivo federal

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que limita las pensiones y jubilaciones de personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.

En tanto, jubilados que están en contra de la propuesta intentaron ingresar al recinto. Los inconformes intentaron ingresar por la puerta 1 del estacionamiento, ubicada sobre la calle de Emiliano Zapata, pero al no lograrlo se dirigieron a la garita por la que ingresan visitantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/intentan-jubilados-de-pemex-luz-y-fuerza-y-cfe-entrar-a-camara-de-diputados-DH19692166

Ahí, personal de resguardo les impidió el acceso al Palacio Legislativo, mientras los inconformes sonaban cacerolas y golpeaban la puerta.

La minuta del Senado modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer como tope la mitad de la remuneración de la Presidenta de la República.

El proyecto excluye de esa disposición a las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro vigentes y a las pensiones y jubilaciones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, a partir de aportaciones sindicales y las no contributivas.

Considera también que las modificaciones serán aplicables a las jubilaciones y pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, luego de que la Oposición se levantó de la mesa, en protesta por el rechazo de la mayoría para discutir propuestas de modificación.

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