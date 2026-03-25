Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados

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México
/ 25 marzo 2026
    Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
    Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto. EL UNIVERSAL

Los ex trabajadores mantienen desde hace tres días una manifestación en contra de la reforma a las llamadas ‘pensiones doradas’

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras, Luz y Fuerza, quienes se manifiestan desde el pasado lunes afuera de la Cámara de Diputados, ingresaron por la fuerza al primer cuadro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

Los inconformes, quiénes exigen que se dé marcha atrás a la denominada reforma de “pensiones doradas”, derribaron las vallas, y golpearon con sartenes al personal de resguardo que intentó contenerlos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-fiscalia-por-ahora-extradicion-de-hernan-bermudez-GH19691979

Los exempleados de gobierno rechazan el proyecto presidencial que pone tope a las pensiones, bajo el argumento de que se debe mantener las leyes vigentes al momento de que ellos se jubilaron.

”No vamos a permitir que pisen nuestros derechos, todos somos trabajadores honestos que dedicamos nuestra vida al sector público y que ahora vivimos de las pensiones que nos ganamos durante años de sudor y trabajo duro”, puntualizó a El Universal Rodrigo Gómez, ex empleado de Pemex.

Tras la intervención, personal de resguardo cerro las puertas principales de acceso a la cámara baja, y posteriormente fue atendido por personal médico debido a que algunos sufrieron lesiones en la cabeza.

Los manifestantes fueron atendidos por diputadas y diputados desde el pasado lunes, sin embargo, en ese diálogo se les informó que la reforma no será modificada, motivo por el que se han negado a retirarse del lugar.

En este momento, las y los exempleados de gobierno siguen gritando consignas ataviados de cucharones, ollas, y sartenes, así como carteles con leyendas como “no a la mutilación de derechos colectivos”.

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