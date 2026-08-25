Así funciona la red de políticos y empresarios de ‘Andy’ López Beltrán

Diversos círculos cercanos al actual aspirante a una diputación federal conforman la red de conexiones. En primer lugar, está su familia con historial de actividad política o empresarial.

También están los socios de las tres empresas fundadas por el tabasqueño y los allegados que han obtenido puestos en el servicio público u obtenido contratos. Alrededor de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se extiende un ecosistema de conexiones integrado por familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos que han ocupado cargos o participado en negocios y contratos gubernamentales. EL UNIVERSAL realizó una revisión a registros comerciales y reportes periodísticos que dan cuenta de perfiles cercanos al político y empresario tabasqueño. La red comienza en el círculo familiar de López Beltrán, donde se encuentran sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán, así como su papá, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente y fundador de Morena, y sus tíos Pío y José Ramiro López Obrador, quien se desempeña como secretario de Gobierno de Tabasco y ha defendido públicamente a “Andy” tras el retiro de su visa. A ellos se suman figuras del ámbito político como Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena, quien desempeñó el cargo al mismo tiempo que López Beltrán fungía como secretario de organización del mismo partido. La actual consejera Jurídica de la Presidencia es identificada por el periodista Mario Maldonado como parte de “la nueva generación de políticos progresistas” asociada a López Beltrán. En este círculo político cercano al tabasqueño también se encuentra actualmente Jesús Selván García, presidente del Comité Estatal del partido en Tabasco, y quien ha respaldado a “Andy” tras la revocación de su permiso para entrar a Estados Unidos.

CHOCOLATES Y VINOS, LAS EMPRESAS DEL HIJO DE AMLO Los negocios también forman parte del entramado que rodea al segundo hijo de AMLO, entre las sociedades identificadas a través del Registro Público de Comercio se encuentra Vinos Cósmicos, fundada en 2021 para la producción y comercialización de vinos y licores. La compañía también presta servicios de asesoría y capacitación en ese sector. El segundo emprendimiento de López Beltrán se concretó en 2023 con Finca Rocío, cuya principal actividad es la producción y comercialización de alimentos y bebidas, especialmente chocolates y derivados del cacao. También contempla la operación de establecimientos comerciales. Aunque Andy fue nombrado inicialmente administrador único de la sociedad, de acuerdo con registros comerciales, en marzo de 2025 cedió este puesto a su hermano Gonzalo Alfonso, quien también es socio fundador de la empresa. El más reciente negocio de Andrés Manuel López Beltrán es Realesco, empresa constituida en 2025 en Guadalajara. Su objeto principal es la operación y administración de restaurantes y bares. La compañía fue fundada cinco meses después de que el tabasqueño asumió el puesto de secretario de organización en Morena. AMÍLCAR OLÁN, AMIGO Y CONTRATISTA Entre los allegados a los hermanos López Beltrán destaca Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contrataciones públicas durante el gobierno de AMLO. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Romedic, empresa de Olán constituida en 2020, obtuvo más de 490 millones de pesos en contratos entre 2020 y 2022, financiados con recursos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los negocios de Olán también han sido relacionados por MCCI y Latinus con el suministro de balasto para tres tramos de la obra del Tren Maya y con proyectos del Corredor Interoceánico. Además, el empresario le renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación (PJF) desde 2018, por un monto que suma más de 40 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL. En torno a Olán aparece otro integrante de la red, Alejandro Calderón Alipi, quien fue coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Insabi en los años en que se otorgaron contratos a Amílcar Olán. Además, su hermano, César Mauricio Calderón Alipi, es socio de Olán en una de sus empresas desde 2020.