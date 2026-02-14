En México, más de 8.6 millones buscan pareja en apps de citas exponiéndose a las estafas

CIUDAD DE MÉXICO- Más de 8.6 millones de mexicanos buscan pareja mediante aplicaciones móviles de citas, fenómeno que refleja la creciente digitalización de las relaciones personales en el país, pero que también incrementa la exposición a fraudes, suplantaciones y otros delitos.

Según el estudio ‘El amor en los Tiempos de las Telecom 2026: El Amor está en las apps’, de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el 22.3 % de quienes han utilizado estas plataformas está hoy en búsqueda de su “media naranja” mediante una aplicación, equivalente a 8.6 millones de usuarios activos.

La frecuencia de uso subió a 2.7 veces por semana frente a las 2.4 del año anterior, principalmente para explorar perfiles e interactuar con potenciales parejas, de acuerdo con el informe.

El ligue digital se sustenta en un amplio reconocimiento: el 95.2 % de los internautas en México, 99.3 millones, afirma conocer estas aplicaciones, mientras que el 37.1 % reconoce haber descargado alguna vez una, lo que representa 38.7 millones de personas.

Entre las plataformas, Tinder encabeza el nivel de conocimiento con 87.4 %, seguida por Bumble (62.8 %) y Facebook Parejas (47.3 %). Los usuarios además tienden a diversificar, pues el 47.3 % admite descargar más de una aplicación para ampliar oportunidades.

Esa actividad ha derivado en encuentros concretos: siete de cada 10 usuarios aseguran haber tenido al menos una cita con alguien conocido en estas plataformas y el 23.6 % reporta encuentros semanales.