En NL prefieren tratarse en hospitales particulares

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    En NL prefieren tratarse en hospitales particulares
    A estos se suman 198 clínicas de consultorios médicos, según un directorio basado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y 692 consultorios adyacentes a farmacias, conforme a la Clave Única de Establecimientos de Salud. EL UNIVERSAL

En Nuevo León hay cerca de mil establecimientos privados de salud a los que la población puede acudir para recibir atención médica

La atención médica privada se convirtió en una alternativa para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con dificultades para obtener citas y medicamentos en Nuevo León.

Es el caso de Francisco Leyva, de 52 años, habitante de Apodaca y adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 67.Siendo un paciente con diabetes, ante la falta de insulina, busca atención en un centro médico particular.

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Paga 250 pesos por consulta y alrededor de 500 pesos por atención y algunos medicamentos.

”No me sobra el dinero. Esos 500 pesos hacen falta en la casa, pero prefiero gastarlos para cuidar mi salud antes que esperar a que se complique la diabetes”, señaló.

En Nuevo León hay cerca de mil establecimientos privados de salud a los que la población puede acudir para recibir atención médica, entre hospitales, clínicas y consultorios adyacentes a farmacias.

De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad cuenta con 72 hospitales privados con servicio de hospitalización.

A estos se suman 198 clínicas de consultorios médicos, según un directorio basado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y 692 consultorios adyacentes a farmacias, conforme a la Clave Única de Establecimientos de Salud.

Otro caso es el de María González, de 43 años, quien, es derechohabiente del IMSS y cuenta con un seguro de gastos médicos mayores contratado por su esposo.

Aunque tiene acceso a ambos servicios, prefiere acudir a hospitales particulares por la rapidez de las consultas y la atención especializada.

”La atención es rápida y los médicos te revisan con detenimiento. Aunque tenemos seguro privado, muchas veces los medicamentos los pagamos por nuestra cuenta, pues no los cubre la póliza. Prefiero atenderme ahí que esperar cita en el IMSS”.

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