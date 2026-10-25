Cuestiona Jericó Abramo cambios en Modalidad 40 del IMSS; pide estudio actuarial

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    Cuestiona Jericó Abramo cambios en Modalidad 40 del IMSS; pide estudio actuarial
    El legislador advirtió sobre la incertidumbre que enfrentan trabajadores próximos a pensionarse bajo las condiciones anteriores del esquema. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

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Abramo Masso solicitó que el IMSS entregue a la Cámara de Diputados información financiera para evaluar alternativas que protejan a los trabajadores y la viabilidad del sistema

El diputado federal Jericó Abramo Masso cuestionó los cambios aprobados por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Modalidad 40, al advertir que podrían generar incertidumbre entre trabajadores que durante años planearon su retiro bajo las condiciones anteriores. Consideró que la decisión se tomó de manera apresurada y pidió transparentar los criterios financieros que la sustentan.

El legislador relacionó la medida con las presiones económicas que enfrenta el Instituto, particularmente por los compromisos derivados del pago de pensiones y los adeudos acumulados con proveedores. Como referencia, señaló un déficit de 116 mil millones de pesos en pagos pendientes a proveedores de medicamentos.

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Abramo Masso sostuvo que antes de modificar las condiciones del esquema debió presentarse una propuesta de reforma al Sistema Nacional de Pensiones, acompañada de un estudio actuarial que permitiera a los diputados evaluar la situación financiera del IMSS y analizar alternativas.

También señaló un cambio en la composición de los ingresos contributivos del organismo. Según las cifras que expuso, en 2018 los patrones aportaban cuatro de cada 10 pesos de esos ingresos, mientras que actualmente su participación habría aumentado a 7.5 pesos por cada 10, lo que atribuyó a una menor contribución relativa del Gobierno.

El diputado reconoció que algunos trabajadores aprovecharon disposiciones legales de la Modalidad 40 para incrementar sus semanas cotizadas y mejorar el monto de sus pensiones. Sin embargo, consideró que esa situación no debe dejar sin alternativas a quienes organizaron su retiro con base en las reglas anteriores.

Advirtió que persisten dudas sobre la protección para quienes ya estaban inscritos antes del 21 o 22 de octubre, así como para las personas que estaban próximas a cumplir los requisitos para incorporarse al esquema. Ante posibles afectaciones, indicó que los trabajadores pueden recurrir al juicio de amparo, cuya procedencia dependerá de las circunstancias de cada caso.

Finalmente, Abramo Masso solicitó que el IMSS entregue a la Cámara de Diputados el estudio actuarial que respalda los cambios, para conocer su impacto y plantear soluciones que mantengan la viabilidad financiera del organismo sin comprometer los derechos y las expectativas de los futuros pensionados.

(CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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