En noviembre presentarán propuesta de jornada laboral de 40 horas, anuncia Sheinbaum
La Mandataria afirma que se elaborará con el consenso de sindicatos, trabajadores y empresarios
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración tiene previsto presentar en noviembre una iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Según explicó, la propuesta será elaborada en consenso con sindicatos, trabajadores y empresarios, con el objetivo de aplicar la reforma sin que implique una disminución salarial.
Sheinbaum señaló que ya se han mantenido interlocuciones con distintos sectores —incluyendo la Secretaría del Trabajo— para afinar los detalles. Su visión es que la transición sea gradual (“paso a paso”) y asegure que “no sea una por la otra”: es decir, que la reducción en horas no se traduzca en menores ingresos.
Desde 2023, el debate por la jornada de 40 horas ha estado sobre la mesa. En ese año, una iniciativa fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a votarse en el pleno.
Actualmente, la ley mexicana establece una jornada de ocho horas diarias durante seis días a la semana —un total de 48 horas semanales—, por lo que el cambio implicaría acotar la jornada laboral a cinco días.
Sheinbaum aseguró que el acuerdo político ya existe y anticipó que Marath Bolaños sería quien presentaría formalmente la propuesta.