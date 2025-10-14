En noviembre presentarán propuesta de jornada laboral de 40 horas, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración tiene previsto presentar en noviembre una iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Según explicó, la propuesta será elaborada en consenso con sindicatos, trabajadores y empresarios, con el objetivo de aplicar la reforma sin que implique una disminución salarial.

Sheinbaum señaló que ya se han mantenido interlocuciones con distintos sectores —incluyendo la Secretaría del Trabajo— para afinar los detalles. Su visión es que la transición sea gradual (“paso a paso”) y asegure que “no sea una por la otra”: es decir, que la reducción en horas no se traduzca en menores ingresos.

