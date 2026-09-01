En Vivo... Sigue el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rinde este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, un mensaje en el que presenta el balance sobre los avances, retos y situación actual de su administración ante la ciudadanía. El acto inició a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México. La mandataria fue acompañada por integrantes de su gabinete, además de gobernadores, legisladores e invitados especiales que acudirán a la ceremonia.

HONRADEZ Y AUSTERIDAD REPUBLICANA La mandataria Claudia Sheinbaum sostiene que a dos años en funciones ha ejercido el gobierno con “honradez y austeridad republicana”, destacando que su administración tiene claro que los recursos públicos deben ser dirigidos al pueblo, en la apertura de su Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. “A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”, expresó Sheinbaum Pardo. AUSTERIDAD EN SU ADMINISTRACIÓN Claudia Sheinbaum dijo que durante estos 23 meses como presidenta “ha cuidado cada peso: no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios, y los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”. Como resultado de la recaudación de recursos, se lograron aumentos salariales al magisterio, así como la ampliación de plazas para instituciones de salud y de la Guardia Nacional, educación, así como la creación de tres nuevos programas sociales.

MANOLO JIMÉNEZ, PRESENTE EN PALACIO NACIONAL El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se encuentra este lunes en Palacio Nacional, donde acompaña a autoridades e invitados especiales durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SHEINBAUM PRESUME INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO: ‘DESDE 2019, LOS TRABAJADORES VIVEN UNA PRIMAVERA LABORAL’ La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las personas trabajadoras “viven una primavera laboral” por el incremento al salario mínimo que incrementa anualmente desde 2019. Recordó que el salario pasó de 2 mil 800 pesos a 9 mil 282 pesos, es decir, un 154 por ciento más. SHEINBAUM DESTACA QUE ECONOMÍA AVANZA PESE A ARANCELES DE TRUMP Y GUERRA EN IRÁN La mandataria aseguró que, pese a los aranceles del gobierno de Donald Trump y al alza del precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la economía de México “permanece estable y avanzando”. Señaló un récord en inversión extranjera directa, con más de 34 mil 968 millones de dólares; un crecimiento del PIB de 1.4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025; 60 millones de personas con empleo, y una inflación de 3.12 por ciento. “Hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, los aranceles a la exportación de vehículos (...) así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo. Aun en estas difíciles circunstancias, la política mexicana permanece estable y avanzando”, comentó. PRESUPUESTO 2027 SERÁ ‘RESPONSABLE’ Y ACELERARÁ INVERSIONES La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de presupuesto para 2027 será “responsable” y destinará recursos a Salud y Educación. “Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión, bienestar, salud y educación”, compartió. UN BILLÓN DE PESOS, LA INVERSIÓN EN APOYOS DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR Sheinbaum adelantó que, para el cierre del año, se prevé que más de 42 millones 860 mil 296 personas reciban algún apoyo de los programas del Bienestar. A la fecha, mencionó, hay más de 13 millones de adultos mayores que reciben una pensión; 2 millones de mujeres de entre 63 y 64 años cuentan con un apoyo; 2 millones de personas con alguna discapacidad reciben un apoyo, y 500 mil jóvenes forman parte de “Jóvenes Construyendo el Futuro”. “Al cierre de 2026, los programas del Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos destinados”, informó.

DATOS CURIOSOS · El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum está programado para iniciar a las 11:00 horas desde Palacio Nacional. · La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el documento escrito al Congreso de la Unión. · Claudia Sheinbaum anunció una gira que contempla visitas a los 32 estados de México después de la presentación del informe. · El recorrido nacional comenzará el 3 de septiembre y tendrá como punto de cierre el Zócalo de la Ciudad de México. · Desde 2008, el presidente de México ya no está obligado a acudir personalmente al Congreso para presentar físicamente su informe ante los legisladores. · El informe puede seguirse mediante los canales oficiales del Gobierno de México y plataformas digitales.