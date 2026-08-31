Llega Claudia Sheinbaum a su segundo informe con alta aprobación, mejora en seguridad, pero bajo un entorno político ríspido

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México
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    Llega Claudia Sheinbaum a su segundo informe con alta aprobación, mejora en seguridad, pero bajo un entorno político ríspido
    Se espera un cierre de filas en torno a la mandataria por parte del oficialismo, en respaldo a su gestión. Cuartoscuro

La Presidenta destacará las cifras positivas en torno a seguridad, empleo, inversión, educación y asistencia social

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindará este 1 de septiembre a las 11 de la mañana un mensaje por sus dos años al frente del Ejecutivo Federal, al cual ha invitado a los 32 gobernadores de la República y se espera acuda la plana oficialista.

La ceremonia se realizará en Palacio Nacional y se anticipa un cierre de filas en torno a la mandataria por parte del oficialismo en respaldo a su gestión; no obstante, en el ámbito político no todo es miel sobre hojuelas dado el contexto actual marcado por la crispación política y las indagatorias a ciertos perfiles vinculados con el partido en el gobierno, como son Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza o Andrés Manuel López Beltrán.

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Fronteras afuera, la agenda continúa ceñida a las negociaciones comerciales con Estados Unidos, acuerdos recientes con la Unión Europea y un cambio político en América Latina, la cual ha dado un viraje a la derecha.

ENCUESTAS DAN A SHEINBAUM ALTOS NIVELES DE APROBACIÓN

Para pocos es desconocido que la Presidenta llega a su segundo año de gobierno con una aprobación significativa; de acuerdo con Facto Métrica y Reporte Índigo su nivel de aceptación ronda el 68 por ciento a escala nacional, superando por mucho la valoración de gran parte de los gobernadores.

Aunque hay un marcado contraste con la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad, la titular del Ejecutivo Federal llega a su segunda cita de rendición de cuentas con una cifra clave en su escritorio: el descenso, de acuerdo a los reportes oficiales, de un 51% en el promedio diario de homicidios dolosos.

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Sin dejar a un lado los números que arroja la implementación de los programas sociales en territorio: la aplicación de un billón de pesos en diversos apoyos gubernamentales destinados a 42 millones de personas y que benefician a adultos mayores, jóvenes, estudiantes, mujeres, campesinos, productores y personas con alguna limitación física.

HOMICIDIOS DIARIOS CAEN A LA MITAD RESPECTO A 2024

Una de las cifras que con certeza destacará Sheinbaum la mañana del martes es la reducción de homicidios diarios en más de la mitad, luego que cifras oficiales reportaran una caída del 47 por ciento, así como una reducción en delitos de alto impacto.

Los números más recientes, proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dan cuenta que a mediados de agosto se registraron en promedio 48.6 homicidios diarios. En comparación, durante septiembre de 2024 eran 91.7; lo que representa una caída de 47 por ciento.

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A este indicador se añade una reducción próxima al 31 por ciento en delitos de alto impacto, así como un descenso de hasta el 50 por ciento en las cifras de secuestro. Mientras que el robo con violencia de autos disminuyó un 33.6 por ciento y el robo a negocios cayó un 25 por ciento.

FORTALECIMIENTO DEL PESO Y SALARIO MÍNIMO

Legisladores del oficialismo, como el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anticipan que la presidenta destaque el fortalecimiento del peso mexicano, el cual cotiza por debajo de los 17 pesos por dólar estadounidense, además de un superávit comercial para nuestro país.

Aunado al incremento en el salario mínimo general, el cual llegó a los 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte se ubicó en 440.87 pesos por jornada.

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Por otra parte, la pobreza laboral se situó en 31.9 por ciento en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Otra de las cifras a destacar es la tasa de desocupación laboral, que se ubicó en alrededor del 2.5 por ciento, lo que llevó a colocar al mercado laboral mexicano entre los de menor desempleo a nivel internacional.

DEUDA PÚBLICA SUBE EN 1.6 BILLONES DE PESOS

Estas cifras contrastan con la deuda pública que ha adquirido nuestro país, la cual se ha incrementado en 1.6 billones de pesos desde el inicio de la administración de Sheinbaum, lo que representa un 56.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A la par, ha incrementado la informalidad; la cual llega al 55.11 por ciento de la población ocupada, que ronda los 33.1 millones de personas, con un aumento anual de 495 mil personas en edad de trabajar.

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Por su parte, la inflación anual se colocó en 3.12 por ciento en julio pasado, mientras que en la primera quincena de agosto repuntó a 3.26 por ciento anual.

CONFRONTACIÓN COMERCIAL CON EU

Será inevitable que la Presidenta se refiera a la relación bilateral con su principal socio comercial, Estados Unidos, con quien mantiene mesas de diálogo constantes para determinar índices arancelarios.

Ante ese panorama de fricción, y de estira y afloja diplomático, en el plano internacional México se ha abierto al diálogo y los acuerdos con naciones del Pacífico Occidental así como con la Unión Europea, con el objetivo de diversificar su economía con una perspectiva de crecimiento sostenido.

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Recientemente Sheinbaum destacó lo que México ha captado por inversión extranjera directa: 34 mil 968 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, cifra que representa un incremento del 2.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, otro de los logros a estacar por la mandataria.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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