¿Habrá puentes en septiembre 2026?... esto dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP

La organización del descanso en México se rige bajo normas muy estrictas que cambian la jugada según el día de la semana en que caen las fechas históricas. Para este periodo, la celebración de la Independencia de México genera un escenario particular que obliga a planificar la rutina laboral y escolar de una manera distinta. A continuación, desglosamos cómo se aplicará la ley en las próximas semanas.

¿Habrá puentes en septiembre 2026? Es la pregunta que millones de trabajadores mexicanos y padres de familia se hacen al arrancar el noveno mes del año. La respuesta corta y directa es no, al menos no en el sentido tradicional de un fin de semana largo para la población en general. El calendario oficial del año 2026 presenta una distribución de los días feriados que rompe con la costumbre de ligar los festivos a los lunes.

El inicio de mes suele generar dudas por eventos políticos tradicionales como el Informe de Gobierno del 1 de septiembre, sin embargo, las autoridades no lo consideran una fecha de asueto. Las oficinas de gobierno, los bancos y las empresas operan con total normalidad durante esta jornada. Las actividades cotidianas se mantienen vigentes sin alteraciones en sus horarios habituales.

¿QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOBRE EL 16 DE SEPTIEMBRE?

La Ley Federal del Trabajo es muy clara en su artículo 74 al establecer los días de descanso obligatorio para todos los empleados del sector formal en el país. El miércoles 16 de septiembre de 2026 es un día feriado inamovible debido a la conmemoración del Grito de Independencia. Al caer exactamente a mitad de semana, la legislación mexicana no contempla recorrer la fecha ni recorrer el descanso hacia el lunes previo.

Esta posición en el calendario civil elimina cualquier posibilidad de un puente vacacional generalizado para la fuerza laboral del país. Los empleados gozarán de una pausa obligatoria el miércoles y deberán retomar sus puestos el jueves con normalidad. La estructura legal busca preservar el valor histórico de la fecha patria en su día exacto de ocurrencia.

“Los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso con goce de sueldo íntegro en las fechas señaladas por la ley”, establece la normativa laboral mexicana vigente. Esta regla aplica para todas las industrias y comercios que operan dentro del territorio nacional, obligando a los patrones a coordinar sus esquemas de turnos con anticipación.

DATO CURIOSO: La idea de mover los días festivos a los lunes para crear puentes comenzó formalmente en México en el año 2006. Se modificó la LFT para incentivar el turismo nacional, pero se decidió dejar el 16 de septiembre intacto cuando cae en miércoles o jueves para respetar la festividad más importante del país.

¿CÓMO SE PAGA SI TE TOCA TRABAJAR EN ESTE DÍA FERIADO?

La naturaleza de muchas operaciones económicas impide que las empresas detengan sus líneas de producción o de servicios durante los días festivos oficiales. Si tu empleador requiere que prestes servicios durante el miércoles 16 de septiembre, la ley te protege económicamente de forma inmediata. No se trata de un favor institucional, sino de una obligación financiera regulada por las autoridades laborales.

El esquema de compensación para los días de descanso obligatorio dicta que el trabajador tiene derecho a recibir un salario doble por el servicio prestado, independientemente del salario diario que le corresponda por su jornada normal. En términos prácticos, esto significa que el empleado recibirá un pago triple al finalizar esa jornada de trabajo.

Los patrones deben acordar con anticipación el número de trabajadores que se requerirán para mantener la continuidad del negocio. El incumplimiento de este pago puede derivar en multas severas para las empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

CALENDARIO SEP Y EL REGRESO A CLASES CON CONSEJO TÉCNICO

El panorama para el sector educativo tiene sus propias reglas bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes de nivel básico, que incluye preescolar, primaria y secundaria, experimentarán un descanso idéntico al de los trabajadores a mitad de mes. Las aulas cerrarán sus puertas el miércoles 16 de septiembre y reanudarán actividades el jueves 17 de septiembre.

Sin embargo, el calendario escolar de la SEP esconde un beneficio adicional para los menores hacia el cierre del mes. El viernes 25 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Este evento de actualización docente suspende las clases para los alumnos, aunque los profesores sí deben asistir a los planteles.

Esta suspensión genera un fin de semana largo exclusivo para la comunidad estudiantil que abarca el viernes, sábado y domingo. Las clases se reanudarán de forma regular el lunes 28 de septiembre, permitiendo a las familias un espacio de recreación local.