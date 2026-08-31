Mi Beca para Empezar 2026-2027: abre registro en CDMX y estos son los montos que recibirán estudiantes

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    Mi Beca para Empezar 2026-2027: abre registro en CDMX y estos son los montos que recibirán estudiantes
    Las familias de la Ciudad de México ya pueden solicitar Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2026-2027. FOTO: GOBIERNO DE LA CDMX

Conoce quiénes pueden registrarse, qué documentos necesitan y hasta cuándo estará disponible la convocatoria.

Con el comienzo del ciclo escolar 2026-2027, el Gobierno de la Ciudad de México abrió el periodo de registro de Mi Beca para Empezar para quienes todavía no forman parte del programa.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y permanecerá disponible hasta el 30 de octubre de 2026. El trámite para nuevos beneficiarios deberá realizarse por internet, por lo que las familias no necesitan acudir presencialmente a un módulo.

Antes de comenzar, es importante verificar que la cuenta Llave CDMX del padre, madre o tutor se encuentre activa, ya que será necesaria para completar la solicitud.

¿Cuánto dinero entrega Mi Beca para Empezar?

El monto mensual depende del nivel educativo en el que esté inscrito cada estudiante. Para el ciclo escolar 2026-2027, los apoyos son los siguientes:

- Preescolar: 600 pesos mensuales, más apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

- Primaria: 650 pesos mensuales.

- Secundaria: 650 pesos mensuales, además del apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

- Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos mensuales.

De esta manera, el programa busca contribuir a cubrir parte de los gastos que las familias enfrentan durante el ciclo escolar.

$!El programa contempla depósitos mensuales para estudiantes de educación básica y un apoyo adicional para uniformes y útiles escolares.
El programa contempla depósitos mensuales para estudiantes de educación básica y un apoyo adicional para uniformes y útiles escolares. FOTO: GOBIERNO DE LA CDMX

¿Qué requisitos piden para solicitar la beca?

Para realizar el registro, el tutor deberá contar con una cuenta activa de Llave CDMX y tener a la mano algunos documentos personales.

Entre los requisitos señalados en la convocatoria se encuentran:

- Identificación oficial del tutor.

- Comprobante de domicilio.

- Datos correspondientes al estudiante.

- Información actualizada del padre, madre o tutor.

Los documentos y datos proporcionados deben coincidir con la información registrada durante el proceso de inscripción.

¿Cómo hacer el registro de Mi Beca para Empezar?

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial del programa y acceder con la cuenta Llave CDMX.

Después, el tutor deberá completar su información mediante el apartado “Registro de Tutor” y cargar una fotografía o archivo PDF de su identificación oficial. El documento no debe superar los cuatro megabytes.

Posteriormente, será necesario seleccionar “Registro de Beneficiario” para incorporar los datos de la niña, niño o adolescente que recibirá el apoyo.

Al finalizar, se recomienda descargar y guardar el comprobante de registro, ya que servirá como respaldo de que la solicitud fue completada correctamente.

¿Debo volver a registrarme si ya recibo la beca?

No. Los estudiantes que ya son beneficiarios de Mi Beca para Empezar no necesitan realizar nuevamente el registro para el ciclo 2026-2027.

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En estos casos, el tutor deberá ingresar a su cuenta Llave CDMX Expediente para obtener el comprobante correspondiente y verificar que sus datos de contacto, especialmente teléfono y correo electrónico, estén actualizados.

Además, ser beneficiario de Mi Beca para Empezar no impide solicitar otros apoyos sociales o educativos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada programa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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