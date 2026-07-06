Encuentran con vida a jóvenes desaparecidos de Puerto Vallarta, tras 4 días de búsqueda

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    Encuentran con vida a jóvenes desaparecidos de Puerto Vallarta, tras 4 días de búsqueda
    Encuentran con vida a 3 de los 6 desaparecidos de Jalisco Vanguardia

A finales de junio, se reportó la desaparición de 6 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el estado de Jalisco

El 6 de julio se reportó que tres de los seis adolescentes desaparecidos en el estado de Jalisco fueron encontrados con vida.

El incidente ocurrió a finales de junio, cuando 6 jóvenes fueron vistos por última vez en los municipios de Puerto Vallarta y Guadalajara. Su desaparición sucede en pleno Mundial 2026 y en medio de los preparativos para sus respectivas graduaciones escolares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparecen-6-estudiantes-la-mayoria-menores-de-edad-en-jalisco-antes-y-despues-de-su-graduacion-FM21876470

Los desaparecidos en Puerto Vallarta eran Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14. Por su parte, los desaparecidos de Guadalajara son Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años.

Tras estar cuatro días los desaparecidos de Puerto Vallarta, Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, Flor Yoselin Espinoza Contreras y José Israel Ramos Mejía, fueron localizados y en buen estado de salud.

Según Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas, los jóvenes del caso de Puerto Vallarta tuvieron contacto previo con sus respectivas familias.

Las víctimas sostuvieron comunicación vía telefónica con sus familias mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento. (...) Una de ellas le pide a su familia que quite las fichas de búsqueda’ destacó Trujillo Cuevas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suma-veracruz-435-homicidios-en-seis-meses-un-promedio-de-24-crimenes-al-dia-HO21945417

En el caso de los jóvenes de secundaria, pertenecientes a Guadalajara, las autoridades mantienen como posibilidad que el incidente haya sido un acto de reclutamiento por parte del crimen organizado. Según la Fiscalía, uno de los jóvenes mostró inclinación por participar en actos delictivos, pero no se ha esclarecido si dicho factor haya inducido a un reclutamiento forzado o voluntario.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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