Suma Veracruz 435 homicidios en seis meses; un promedio de 2.4 crímenes al día

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México
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    Suma Veracruz 435 homicidios en seis meses; un promedio de 2.4 crímenes al día
    Fueron asesinadas 435 personas en territorio veracruzano durante este periodo. Cuartoscuro

Veracruz lleva dos décadas sumida en violencia relacionada con la operación de carteles de la droga

XALAPA, VER.- Durante los primeros seis meses del año, fueron asesinadas 435 personas en territorio veracruzano.

En promedio, se han cometido 2.4 homicidios al día en Veracruz, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apunta-la-corte-a-revivir-deuda-fiscal-de-los-aleman-AO21945140

Al realizar un recuento mensual, los meses de abril con 85 crímenes, enero con 83 asesinatos y marzo con 76, fueron los que registraron el mayor número de personas asesinadas.

El reporte diario de homicidios dolosos es generados por un equipo interdisciplinario constituido por la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

DOS DÉCADAS DE VIOLENCIA

En enero fueron 83 los homicidios registrados en diversas regiones del estado; y para febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; mientras que en el mes de marzo sumaron 79 crímenes.

En abril la cifra fue de 85 crímenes; en el mes de mayo 70 personas murieron de forma violenta; y en el mes de junio la cifra bajó a 50 crímenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impugna-que-siga-la-democracia-negativa-a-registro-GO21944727

Veracruz lleva dos décadas sumida en violencia relacionada con la operación de carteles de la droga.Actualmente –según autoridades civiles- operan en ese territorio al menos seis grupos criminales: Cartel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Grupo Sombra, Zetas Vieja Escuela y Cártel del Noreste.

Con altibajos en diversos años, la violencia sigue presente en diversas regiones del estado y, por ejemplo, este año han sido asesinados tres comunicadores veracruzanos: Roxana Ramírez, en el municipio de Nanchital; y Carlos Castro y Luis Ángel López, en Poza Rica.

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