Desaparecen 6 estudiantes, la mayoría menores de edad, en Jalisco antes y después de su graduación

Al menos seis jóvenes de Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco, desaparecieron entre el 25 y el 30 de junio, durante las vísperas de su graduación y en medio de una investigación de un posible reclutamiento forzado por el crimen organizado. El patrón preocupa a las autoridades, ya que el período de festejos escolares de fin de curso se convierte en un momento de alta vulnerabilidad para los adolescentes, entre continuar los estudios o la deserción escolar por diversos motivos.

DESAPARICIÓN EN PUERTO VALLARTA El pasado 25 de junio se reportó la desaparición de dos mujeres y un hombre en Puerto Vallarta. Se trata de Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17 años, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

De acuerdo con las versiones que circularon en medios de comunicación de Jalisco, fueron vistos por última vez cuando se dirigían a su ceremonia de graduación escolar, presuntamente dejaron de saber de su paradero cuando se encontraban en una parada de autobús, conocida como “El Zancudo”, sobre la carretera estatal 544, en la delegación Ixtapa. Presuntamente, un grupo de sujetos los interceptó y los privó de la libertad antes de que pudieran llegar a su ceremonia de graduación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ).

Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas del Estado, afirmó que los jóvenes mantuvieron comunicación con sus familiares para informarles que se encontraban bien, pero no regresarían por el momento, así como solicitaron retirar las fichas de búsqueda. “Las víctimas sostuvieron comunicación vía telefónica con sus familias mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento (...) Una de ellas le pide a su familia que quite las fichas de búsqueda”, compartió Trujillo ante medios de comunicación, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible reclutamiento forzado. La funcionaria señaló que se solicitó colaboración a las autoridades de Colima y Michoacán, debido a los indicios obtenidos.

DESAPARICIÓN EN GUADALAJARA Días después, se reportó la desaparición de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años, en un contexto similar. Los jóvenes acudieron a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113 en Guadalajara; sin embargo, horas después, sus familiares perdieron toda comunicación.

Medios informan que uno de los menores comentó a su familia que tras la graduación, trabajaría tres meses en la sierra de Jalisco. Mientras que la madre de Justhin, Janet Nayeli Molina López, recibió un mensaje en el que su hijo le informó que no volvería por un tiempo y le pidió que orara por él. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”, narró. “No es una rutina que haga mi hijo”, agregó. La tía de Jordan Isaac, Olivia Raquel Enríquez Ulloa, explicó que el hermano menor del adolescente los escuchó despedirse diciéndole que irían “a trabajar a la sierra”, así como destacó que ella lleva tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas para medios de comunicación.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas destacó que tras entrevistar a los familiares y personas cercanas, la Fiscalía de Jalisco obtuvo “un dato de prueba que orienta a que tenían interés en pertenecer a la delincuencia”, aunque todavía es posible determinar si se trata de un caso de reclutamiento forzado o voluntario.

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