Encuentran cuerpo sin vida frente a sede de entrenamiento de la selección de Irán

La tensión que ha marcado a la Copa Mundial 2026 en México, con protestas y bloqueos, ha incrementado, tras el reporte de una persona sin vida en Tijuana.

El 13 de junio se detalló que en el centro comercial Calimax Hipódromo de Tijuana, en las inmediaciones del bulevar Agua Caliente, en la colonia Hipódromo de Tijuana, se encontró una camioneta estacionada, en cuyo interior había un muerto. La ubicación de este encuentro ocurre en frente del Estadio Caliente, la sede donde entrena la selección de Irán, al no poder ingresar a los Estados Unidos.

Elementos de seguridad informaron que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Gracias a ello, fue que se logró destacar la camioneta, ya que emitía un fuerte olor, descrito como fétido. El reporte de la peste fue dado por ciudadanos que caminaban por la zona.