Encuentran cuerpo sin vida frente a sede de entrenamiento de la selección de Irán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El cuerpo sin vida, ya en estado de descomposición, se encontraba dentro de una camioneta con placas de California
La tensión que ha marcado a la Copa Mundial 2026 en México, con protestas y bloqueos, ha incrementado, tras el reporte de una persona sin vida en Tijuana.
El 13 de junio se detalló que en el centro comercial Calimax Hipódromo de Tijuana, en las inmediaciones del bulevar Agua Caliente, en la colonia Hipódromo de Tijuana, se encontró una camioneta estacionada, en cuyo interior había un muerto. La ubicación de este encuentro ocurre en frente del Estadio Caliente, la sede donde entrena la selección de Irán, al no poder ingresar a los Estados Unidos.
Elementos de seguridad informaron que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Gracias a ello, fue que se logró destacar la camioneta, ya que emitía un fuerte olor, descrito como fétido. El reporte de la peste fue dado por ciudadanos que caminaban por la zona.
Elementos de la policía de Baja California describieron que el cuerpo fue encontrado en la parte trasera del vehículo, estaba envuelto en una bolsa negra y se resaltaron índices de violencia. Tras la inspección, no se ha informado la identidad del fallecido ni la causa de muerte oficial. También se registró que la camioneta tenía placas de California, Estados Unidos.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona para proceder con las investigaciones correspondientes.