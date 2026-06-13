Matan a mujer asambleísta del PRD en Oaxaca

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    Matan a mujer asambleísta del PRD en Oaxaca
    Paramédicos locales acudieron al sitio para brindar auxilio, pero confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. Cuartoscuro

La víctima recibió dos disparos y su cuerpo quedó en la entrada de un establecimiento comercial en Pinotepa Nacional

CDMX.- Sujetos armados interceptaron y asesinaron a balazos a Isela Lizbeth González López, contadora de profesión y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante la tarde del viernes en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La agresión ocurrió a las 17:00 horas en el cruce de la calle 23ª Sur y la 11ª Poniente, en la colonia El Porvenir, donde la víctima recibió dos disparos y su cuerpo quedó en la entrada de un establecimiento comercial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-alcalde-de-san-miguel-amatitlan-oaxaca-EG21361720

Paramédicos locales acudieron al sitio para brindar auxilio, pero confirmaron que la mujer no tenía signos vitales, lo que originó el despliegue de elementos de las policías municipal y estatal, así como de agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

DENUNCIAN INCREMENTO EN VIOLENCIA

La dirigencia estatal del PRD emitió un posicionamiento para condenar el crimen cometido en la región de la Costa, catalogándolo como un atentado contra los derechos humanos.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación inmediata, diligente, exhaustiva y con perspectiva de género”, manifestó el comité directivo a través de sus canales oficiales para lamentar y confirmar el asesinato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-mitad-del-pais-en-riesgo-por-inundaciones-alerta-proteccion-civil-PG21362805

El instituto político expuso que diversos reportes y organizaciones civiles evidencian un alza en la violencia hacia las mujeres en esa demarcación, además de fallas recurrentes en las indagatorias que derivan en impunidad.

“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, puntualizó el partido al exigir justicia y externar las condolencias a los familiares de la asambleísta.

PIDEN SEA INVESTIGADO COMO FEMINICIDIO

El PRD local demandó que el caso sea abordado e indagado como un feminicidio.

“Este crimen representa un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”, expuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/halla-ine-anomalias-en-el-52-de-los-recursos-de-mexico-tiene-vida-IG21362578

“No es aceptable que estos crímenes queden en la impunidad. La violencia feminicida debe ser investigada y perseguida con todo el rigor del Protocolo de Feminicidio”, agregó.

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