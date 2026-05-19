$!Encuentran el cuerpo de Wuendy Saray en cajuela tras choque en Lerma; tenía ficha de búsqueda en CDMX

Un accidente automovilístico registrado sobre Paseo Tollocan, en el municipio de Lerma, Estado de México, derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de la cajuela del vehículo involucrado. La víctima fue identificada posteriormente como Wuendy Saray Pavón Torres, de 32 años, quien contaba con una ficha de búsqueda activa emitida por autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo ocurrió la mañana del 12 de mayo, luego de que un automóvil Chevrolet Chevy color vino se impactara contra un poste metálico ubicado en los carriles centrales de Paseo Tollocan. Tras el choque, el conductor abandonó el vehículo y huyó antes de la llegada de elementos de seguridad. Policías municipales acudieron al lugar para inspeccionar la unidad siniestrada y, durante la revisión, localizaron el cuerpo de una mujer en la cajuela del automóvil. El hallazgo provocó la movilización de autoridades estatales y peritos ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

WUENDY SARAY PAVÓN HABÍA SIDO REPORTADA COMO DESAPARECIDA Las investigaciones permitieron identificar a la mujer como Wuendy Saray Pavón Torres, quien había sido reportada como desaparecida desde el 11 de mayo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según la ficha de búsqueda emitida por la autoridad capitalina, Wuendy Saray fue vista por última vez en la colonia Puente San Luis Tlaxialtemalco, ubicada en la alcaldía Xochimilco. La información difundida por las autoridades señala que al momento de su desaparición vestía mallón negro, una blusa ligera y una chamarra de vinipiel negra. Peritajes iniciales indicaron que el cuerpo presentaba diversas lesiones. Reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez señalan que la víctima tenía aparentes marcas de golpes y que el tiempo estimado sin vida sería de entre cuatro y cinco horas antes del hallazgo.

INVESTIGACIONES APUNTAN A LA EXPAREJA DE WUENDY SARAY PAVÓN Las indagatorias realizadas tras el hallazgo llevaron a identificar como principal sospechoso a Mario Hernández Vega, expareja sentimental de Wuendy Saray. De acuerdo con los reportes, el hombre habría conducido el automóvil involucrado en el accidente antes de abandonarlo en la vialidad mexiquense. Además, las autoridades investigan antecedentes previos relacionados con ingresos a prisión. Información dada a conocer en los últimos días señala que la víctima presuntamente habría sido asesinada dentro de una vivienda ubicada en la alcaldía Xochimilco. Posteriormente, el cuerpo habría sido colocado dentro de la cajuela del Chevrolet Chevy color guinda. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente cuál era el destino del conductor cuando ocurrió el accidente en Paseo Tollocan. CÁMARAS CAPTARON AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO Como parte de las investigaciones, cámaras de videovigilancia habrían captado imágenes de un hombre conduciendo el automóvil antes del choque. Las grabaciones forman parte de los elementos analizados por las autoridades ministeriales para reconstruir la ruta del vehículo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Tras el impacto, el conductor abandonó el automóvil y escapó del sitio, dejando el cuerpo de la víctima dentro de la cajuela.

FAMILIARES DESPIDIERON A WUENDY SARAY Luego de que el cuerpo fuera entregado por las autoridades, familiares y amigos realizaron el funeral de Wuendy Saray en su domicilio. De acuerdo con reportes locales, la despedida estuvo acompañada por músicos y seres cercanos a la víctima. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan con la búsqueda de Mario Hernández Vega, señalado como presunto responsable del feminicidio. Hasta ahora, el sospechoso permanece prófugo.

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