$!Encuentran sin vida a Blanca Adriana, desaparecida dentro de una clínica estética; investigan homicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con características coincidentes con Blanca Adriana Vázquez Montiel, reportada como desaparecida tras acudir a una clínica estética en Puebla, podría derivar en una investigación por homicidio. Durante la mañana de este jueves, la dependencia emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hallazgo de un cadáver en territorio tlaxcalteca y señaló que continúan las diligencias para esclarecer los hechos. “La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que fue localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”, indicó la institución.

HALLAZGO DEL PROBABLE CUERPO DE BLANCA ADRIANA OCURRIÓ EN TLAXCALA De acuerdo con información difundida por el portal Ambas Manos, el cuerpo fue localizado al fondo de una zanja ubicada sobre la calle 4 Norte, en el municipio de Atltzayanca. Por su parte, reportes de Infobae México señalaron que funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmaron el hallazgo y precisaron que policías municipales localizaron el cadáver en un tramo carretero de Altzayanca. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, debido a que el proceso de reconocimiento por parte de familiares continúa conforme a los protocolos periciales y ministeriales.

DESAPARICIÓN OCURRIÓ TRAS ACUDIR A CLÍNICA ‘DETOX’ Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció el pasado 18 de mayo luego de acudir junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”, ubicado sobre la calzada Zavaleta 2511, en la capital de Puebla. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal indican que el establecimiento presuntamente operaba realizando procedimientos invasivos pese a que su responsable, identificada como Diana Alejandra Palafox Romero, no contaría con cédula profesional registrada. Según las indagatorias, Blanca Adriana acudió inicialmente a una valoración médica relacionada con un procedimiento estético de eliminación de grasa abdominal. Sin embargo, familiares de la mujer señalaron posteriormente que el personal de la clínica habría solicitado al esposo salir del lugar para comprar diversos artículos, situación tras la cual el establecimiento quedó vacío.

VIDEOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD IMPULSARON LA INVESTIGACIÓN Las líneas de investigación avanzaron luego del análisis de cámaras de vigilancia instaladas en la zona. De acuerdo con las autoridades, las grabaciones muestran a personal del consultorio subiendo un ‘bulto’ voluminoso a un vehículo Mini Cooper rojo. Posteriormente, el automóvil fue localizado durante un cateo realizado en un inmueble relacionado con Carlos Quezada Palafox, identificado como hijo de Diana Alejandra Palafox Romero. La Fiscalía informó que realizó diversas diligencias ministeriales desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer. “Desde que la FGE tuvo conocimiento de la no localización de la víctima, se llevaron a cabo diversos actos de investigación, acciones de búsqueda y diligencias ministeriales relacionadas con la desaparición de la mujer, quien fue reportada como desaparecida tras acudir a una cita para procedimiento de eliminación de grasa abdominal”, detalló la dependencia. Asimismo, indicó que también se efectuaron cateos y revisiones en distintos inmuebles. “Como parte de las investigaciones, también se realizaron cateos y otras diligencias con el objetivo de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, agregó la Fiscalía.

FAMILIARES ASEGURAN QUE SOLO ACUDIRÍA A VALORACIÓN En declaraciones a Radio Fórmula, Adrián, hijo de Blanca Adriana, afirmó que su madre no tenía previsto someterse a una cirugía ese día y únicamente acudiría a una revisión médica. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, declaró. Mientras tanto, familiares de la mujer acusaron directamente a Diana Palafox de presuntamente engañar al esposo de la víctima para retirarlo del lugar mientras ocurrían los hechos. FISCALÍA DE PUEBLA MANTIENE COORDINACIÓN CON TLAXCALA La Fiscalía poblana señaló que continúa trabajando de manera conjunta con autoridades de Tlaxcala para avanzar en las investigaciones y localizar a los posibles responsables. “La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera que las investigaciones continúan en curso; asimismo, trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y realizará todas las diligencias necesarias proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten responsables”, indicó el comunicado oficial. Hasta el momento, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y la recepcionista del consultorio permanecen prófugos.

VIDEOS PROMOCIONALES MOSTRABAN PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS REALIZADOS POR DIANA PALAFOX Antes de que las cuentas relacionadas con la clínica fueran eliminadas de redes sociales, circularon videos promocionales donde Diana Palafox explicaba supuestos procedimientos realizados en el establecimiento. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente... menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, afirmaba en una de las grabaciones. Las autoridades continúan revisando documentación, registros y evidencia relacionada con las actividades del consultorio para determinar si operaba de manera irregular y establecer posibles responsabilidades penales. El caso permanece bajo investigación mientras continúan los operativos de búsqueda y localización de las personas involucradas.

Publicidad

Temas

Muertes homicidios Investigaciones

Localizaciones

Puebla Tlaxcala

