Encuentran vehículo incendiado en las inmediaciones del tiroteo en contra de María de Jesús Quijada

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    Encuentran vehículo incendiado en las inmediaciones del tiroteo en contra de María de Jesús Quijada
    Encuentran vehículo incendiado a tres kilómetros del ataque | Imagen ilustrativa Vanguarida

La edil María de Jesús Quijada y su hija fueron declaradas ‘fuera de peligro’ tras ser hospitalizadas

El 15 de julio, tras el atentado en contra de María de Jesús Quijada y su familia, el Gabinete de Seguridad detalló nuevos avances en la investigación del caso.

En la noche del 14 de julio, se reportó que la presidenta municipal de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, fue atacada por un grupo de personas armadas, mientras iba en su vehículo, junto con su esposo, su padre y su hija. Posteriormente, se detalló que Jesús Pereida, esposo de la edil, falleció en el tiroteo.

María de Jesús Quijada y su hija fueron trasladadas a Estados Unidos para ser atendidas por heridas graves de bala. En el comunicado del Gabinete de Seguridad se detalló que las dos personas lesionadas en el atentado están ‘fuera de peligro’.

Aunque no hay detenidos, elementos de policía reportaron haber encontrado un automóvil, con señales de haber sido incendiado, similar al vehículo que fue utilizado por los atacantes. El auto fue encontrado a 3 kilómetros de la colonia La Hacienda, donde fue interceptada la edil y su familia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balean-a-la-edil-maria-quijada-y-a-su-esposo-en-tecate-baja-california-FJ22181127

Se detalló que el Gabinete de Seguridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer las condiciones del atentado y buscar a los responsables.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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