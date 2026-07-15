Encuentran vehículo incendiado en las inmediaciones del tiroteo en contra de María de Jesús Quijada
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La edil María de Jesús Quijada y su hija fueron declaradas ‘fuera de peligro’ tras ser hospitalizadas
El 15 de julio, tras el atentado en contra de María de Jesús Quijada y su familia, el Gabinete de Seguridad detalló nuevos avances en la investigación del caso.
En la noche del 14 de julio, se reportó que la presidenta municipal de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, fue atacada por un grupo de personas armadas, mientras iba en su vehículo, junto con su esposo, su padre y su hija. Posteriormente, se detalló que Jesús Pereida, esposo de la edil, falleció en el tiroteo.
María de Jesús Quijada y su hija fueron trasladadas a Estados Unidos para ser atendidas por heridas graves de bala. En el comunicado del Gabinete de Seguridad se detalló que las dos personas lesionadas en el atentado están ‘fuera de peligro’.
Aunque no hay detenidos, elementos de policía reportaron haber encontrado un automóvil, con señales de haber sido incendiado, similar al vehículo que fue utilizado por los atacantes. El auto fue encontrado a 3 kilómetros de la colonia La Hacienda, donde fue interceptada la edil y su familia.
Se detalló que el Gabinete de Seguridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer las condiciones del atentado y buscar a los responsables.